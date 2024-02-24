Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2360
Es decir, el objetivo es ganar migajas de calidad aumentando significativamente el tiempo de ejecución de los modelos
pero también existe el auto preprocesamiento y el auto análisis exploratorio
(Y probablemente también pueda optimizarlas.) Una persona también se comporta de forma diferente en distintas situaciones. Y este comportamiento también es programático).
El modus operandi moderno se impone a la razón en la elección de los modelos.
Por cierto, sobre el editor de código, por experiencia personal: empecé con nodepad++, luego sablim, luego varios interlagos, etc., luego puse VSCode y me di cuenta de que todo lo anterior era una mierda.
lo único útil que hizo mcrosoft para el mundo es VSCode
Pronto sacaré un producto interesante, he tenido que lidiar con javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + un par de biblias de js sobre renderización de gráficos.
Oh, genial.
Veo que has pasado por muchas cosas))
¿Alguien ha tratado de ver el mercado de esta manera?
Se construye un modelo basado en soportes y resistencias construido sobre un precio aproximado
Creo que es un enfoque interesante y, lo que es más importante, se puede formalizar
¿Qué es lo que se aproxima?
¿Cómo se aproxima?
Fourier, tomo la suma de los primeros n (2-5) armónicos de mayor amplitud
Intento algo parecido al "aprendizaje de una sola vez" pero a mi manera, o simplemente, intento buscar patrones complejos...
Doy un rebote y muchos "no rebotes" en la proporción de aproximadamente 1 a 200, así obtengo una especie de entrenamiento con un ejemplo, luego tomo la probabilidad del modelo y miro lo que sucede con el precio cuando el modelo muestra una mayor probabilidad...
Es casi lo mismo que comparar el precio actual con mi propio patrón y mirar la medida de cercanía, pero aquí miro la probabilidad del modelo...
Sinceramente, a veces es muy bueno, aunque no hay muchos tratos pero es sólo un patrón y puede haber muchos
Aquí hay un patrón exitoso por ejemplo, el primero es una especie de tren, todos los demás son datos nuevos
A mí me parece bien.