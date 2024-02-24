Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2358
Vaya al calendario de Alpari, haga clic en las noticias sobre la publicación de los valores de los indicadores actuales - Más información sobre... - una tabla de datos históricos para este indicador con las fechas de publicación
¿qué período de tiempo está disponible la información allí?
Mucho que descargar/recoger gracias a la antigua Fed)
https://www.federalreserve.gov/data.htm
en algún lugar era posible incluso compilar y descargar a mano una tabla de cantidades heterogéneas sincronizada en el tiempo
Hay que mirar la profundidad de cada indicador.
Por ejemplo, el paro de Schweyar llega hasta mediados de 2007 en profundidad/
Sí, se puede descargar.
Normas, ¿sólo se puede acceder a través de la LC?
ah, lo encontré, tienen un calendario de fxstreet
Últimamente hemos estado estudiando las obras del Prado). Así que le responderé con una cita de su libro: "Los datos fundamentales están extremadamente regularizados y son de baja frecuencia. Dada la disponibilidad pública en el mercado, es poco probable que haya algún valor explotable en él".
Son los datos fundamentales los que provocan todas las tendencias. En los últimos años recuerdo bien las fuertes tendencias de las monedas de los productos básicos (y de las materias primas) y los eurobucks. Y las divisas de las materias primas lo han superado de forma bastante clásica.
Cualquier estrategia simple-antigua en cualquier oscilador puede obtener el máximo beneficio durante 5 años.
Pero como ya se ha mencionado, siempre hay algo nuevo en los fundamentos y por lo tanto los modelos clásicos de clasificación/regresión por la historia no son útiles, lo que Prado probablemente quería decir), (además, no hay muchas grandes tendencias) Y lo más probable es que degeneren en 2-3 indicadores más significativos. Laverdadera tarea se reduce a procesar todo el fondo de noticias y probablemente está aún más cerca de AGI.
Para utilizar el AF hay que dedicar mucho tiempo a la digitalización sistemática para el procesamiento en máquina. Esto es factible para el colectivo. A un individuo le llevaría años. Sé cómo hacerlo, pero no puedo hacerlo solo.
¿Puede MO calcular la calidad de la señal por probabilidad? Para luego filtrar los que tienen más del 90% de probabilidad
¿Puede el Ministerio de Defensa calcular la calidad de las señales por probabilidad? Para luego filtrar los que tienen más del 90% de probabilidad
Tal vez. Árboles y bosques. Sólo puede seleccionar hojas con >= 90% de grado en la parcela de entrenamiento. Pero en los nuevos datos darán un error del 50%. Esto es para el marcado de profesores con TP=SL. También se pueden seleccionar otros tipos de marcado según el porcentaje adecuado. Pero es probable que la rentabilidad sea nula, como en mi caso.