de ninguna manera en forex )entonces si vas a otros temas en el libro, habrá aún más problemas
¿Podemos contar por separado las ofertas y las demandas y luego combinarlas de alguna manera? Probablemente, no tendrá ningún sentido.
Suena lógico, porque ya se ha contaminado con demasiado polvo).
Tal vez, en lugar de hacer un escándalo, deberíamos hacer algo más significativo). Por ejemplo,desmonta algo del Prado. Laidea de las barras de desequilibrio parece interesante, pero no puedo entender cómo se puede aplicar a las divisas.
¿Existe una traducción del Prado al ruso?
¿Existe una traducción al ruso del Prado?
Lohay, pero es mejor en inglés - la narración es concisa y complicada, hay que conseguir los detalles en los artículos, que nadie traducirá al ruso.
¿Qué sentido tiene entonces su libro?
;))
hay algunas cosas útiles sobre el remuestreo y el entrenamiento de bosques aleatorios, y en general es un buen material para familiarizarse con diferentes métodos
¿Debemos contar por separado las ofertas y las demandas y luego combinarlas de alguna manera? Lo más probable es que no tenga sentido.
Suena lógico, porque está bastante contaminado).
no se que tipo de sueño tuvo sobre tales transformaciones pero solo tienen sentido cuando realmente tienen algún sentido) por lo demás lo mismo Renko
No sé qué sueño tuvo sobre tales transformaciones, pero sólo tienen sentido cuando realmente tienen sentido ) por lo demás el mismo renko
No lo sé) Pero quien quiera ser como Prado, tiene que pensar como Prado)
Sí, parece un Renko, pero también hay algunas asociaciones con CUSUM.
Cómo se puede mejorar la predictibilidad de las series temporales
Utilizando la clasificación en zigzag como ejemplo...
Normalización de la volatilidad
0) crear un vector vacío
1) seguir el precio en una ventana móvil de tamaño n
2) normalizar los precios en la ventana deslizante en el rango 0-1
3) escribir la diferencia del último valor normalizado con el anterior en el vector vacío
4) hacer la suma acumulativa sobre el vector
Código P, con iterpolación NA si está disponible
función auxiliar de normalización
Esto es lo que obtenemos, la fila roja es el precio, la fila azul está normalizada según la volatilidad
Como podemos ver, la serie tiene todas las propiedades del precio, pero es más estable en sus características.
Intentemos comparar la calidad de la clasificación de las pendientes de NW
el objetivo - la declinación de WP
señales - una docena de indicadores estándar
AMO - forrest , con los mismos parámetros y sids
traza 10k , prueba 10k
previsión a precio estándar
previsión a precio modificado
¡¡¡¡¡Te insto a especular!!!!!
¿Está sugiriendo que ha llegado el momento de abandonar el nido del comercio minorista de divisas?
Tiene sentido quedarse si hay una pequeña máquina que puede aumentar el depósito en un mes, en todos los demás casos es más fácil trabajar en cualquier otro lugar.
Cómo se puede mejorar la predictibilidad de las series temporales
Utilizando la clasificación en zigzag como ejemplo...
