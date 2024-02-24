Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2327
No veo ningún obstáculo
He leído (leo) Naked Stats de Whelan Charles. Me gusta, no es demasiado aburrido. Me gusta: No se puede controlar lo que no se puede medir. Sin embargo, debe estar firmemente convencido de lo siguiente: lo que está midiendo es realmente lo que está tratando de controlar))))
Añadido. Esto no tiene casi nada que ver con la IR).
para MO es necesario establecer el espacio de búsqueda, de lo contrario funciona )
Bueno, este es exactamente el problema aquí, con la comprensión del espacio de búsqueda. Los incrementos de precios atornillados a la estacionalidad de la comprensión no dan para mucho, sino que sólo encuentran regularidades en un segmento finito.
Con el habla y las imágenes la comprensión del espacio de búsqueda es más fácil).
No, no estoy de acuerdo, de nuevo lo malinterpretas...
Veo el transductor como una estructura compleja no lineal, muy probablemente una cascada de redes neuronales.
precio de entrada --- convertidor --- onda sinusoidal.
Para mayor claridad, he mostrado un ejemplo con una sinusoide, pero son posibles más. Al precio de entrada, a la salida sinusoide con los mismos parámetros excepto la fase
Si la red aprende a hacer esto, no hace falta nada más....
La idea del modelo es conocida, compleja, con fines poco claros de modelización...
Bueno, nadie prohíbe creer, pero es mejor diluir la teoría con la práctica
resistencia y dos diodos = Beneficio
)
las baterías se quemarán, y ¿a dónde fueron a parar los 0,6 voltios de los diodos?
este es el modelo, el diodo es perfecto pero las baterías son soviéticasps para los circuitos)
mejor aquí sobre MOs, redes, en R, python o lo que sea. Los chicos de MO, como he notado, aman a los radioaficionados, pero los radioaficionados no tanto)
que aquí escuché
y mi post no se refería a ti en absoluto
Si discutes durante 10 páginas sobre algo que no entiendes y te quejas de la incomprensión, la comprensión no aumentará.Te doy mejor sabiduría que en los libros de estadística).