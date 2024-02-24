Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2322

Nuevo comentario
 
Aleksey Nikolayev:

En mi opinión, para nuestros propósitos el artículo no es muy bueno, sólo lo elegí como ilustración de un enfoque que combina multifractalidad y estocasticidad.

A grandes rasgos, multifractal = formado por muchos fractales y el espectro son las dimensiones de estos fractales base. Pero podemos jugar con la noción de "espectro" y llegar a algo que nos convenga, por ejemplo, una función que muestre el grado de diferencia con respecto a SB a diferentes escalas.

La escala da un mayor rango más pequeño, el espectro, u otro método de detección de la no-SSB seguirá mostrando lo que muestra, pero no lo conectará a las causas de la no-SSB de ninguna manera. En general, el acceso al control de cualquier cosa y el procesamiento de estos datos probablemente dará algunas posibilidades. Pero no van a entrar en el cerebro de todo el mundo)))

 
Valeriy Yastremskiy:

La escala da un mayor rango inferior, el espectro, u otro método de detección de la no-SSB seguirá mostrando lo que muestra, pero de ninguna manera lo vinculará a las causas de la no-SSB. En general, el acceso al control de cualquier cosa y el procesamiento de estos datos probablemente dará algunas posibilidades. PERO no va a entrar en el cerebro de todos)))

No nos dejan entrar en los servidores de las empresas de corretaje y ECN) Tienen que inventar todo ellos mismos).

 
https://www.youtube.com/watch?v=3DiJlh0c5f4&t=5294s
Моделирование систем. Лекция 1. Основные понятия и принципы. Классификация моделей
Моделирование систем. Лекция 1. Основные понятия и принципы. Классификация моделей
  • 2017.10.31
  • www.youtube.com
1. Системность как общее свойство окружающего мира. Определение системы. 2. Принципы системного подхода в моделировании систем. 3. Моделирование как метод на...
 
https://www.nature.com/articles/srep06834
Can we predict the unpredictable?
Can we predict the unpredictable?
  • 2014.10.30
  • K. Lehnertz, CE. Elger,
  • www.nature.com
Time series forecasting is of fundamental importance for a variety of domains including the prediction of earthquakes, financial market prediction and the prediction of epileptic seizures. We present an original approach that brings a novel perspective to the field of long-term time series forecasting. Nonlinear properties of a time series are...
[Eliminado]  

https://www.mql5.com/ru/forum/325441/page15#comment_20589051

es decir, escribir y depurar un bot no debería ser un problema

Metatrader 4/5 MACOS ????
Metatrader 4/5 MACOS ????
  • 2021.02.05
  • www.mql5.com
Добрый день уважаемые разработчики платформы МТ4 / MT5 для Windows...
 
mytarmailS:
h ttps://www.nature.com/articles/srep06834

Buen artículo. El planteamiento no está bien cubierto, sólo los resultados y medias pistas de cómo se hace, pero los resultados son impresionantes.

 
sibirqk:

Buen artículo. El enfoque no está bien divulgado, sólo los resultados y medias pistas de cómo se hace, pero los resultados son impresionantes.

No me metí en ello, pero parece que mediante algún algoritmo se hace un gran número de posibles extensiones de la serie, de las cuales se elige la que por métrica dada mejor se ajusta a la serie original. El problema lo veo en la ambigüedad del resultado de dicha "predicción":

1) Si se dan varias métricas, habrá una "predicción" diferente para cada una de ellas. Si hace una métrica de compromiso entre varias, la "predicción" dependerá de su dispositivo particular.

2) La "predicción" dependerá en gran medida del algoritmo para construir un conjunto de posibles extensiones de la serie.

La idea de alejarse de los modelos paramétricos es comprensible y atractiva, pero no se aplica aquí (espero que quede claro por qué).

 
Aleksey Nikolayev:

No me he metido en ello, pero parece que mediante algún algoritmo se realizan un gran número de posibles ampliaciones de series, y luego se elige la que mejor se ajusta a la serie inicial según la métrica dada. El problema lo veo en la ambigüedad del resultado de dicha "predicción":

1) Si se dan varias métricas, habrá una "predicción" diferente para cada una de ellas. Si hace una métrica de compromiso entre varias, la "predicción" dependerá de su dispositivo particular.

2) La "predicción" dependerá en gran medida del algoritmo para construir un conjunto de posibles extensiones de la serie.

La idea de alejarse de los modelos paramétricos es comprensible y atractiva, pero no se aplica aquí (espero que quede claro por qué).

Según tengo entendido, los autores no revelan demasiado sobre el algoritmo en sí, y se despachan con máximas como

Por lo tanto, el método GenericPred utiliza dos reglas básicas:

R1: Intente siempre mantener el valor de una medida no lineal lo más estable posible durante la predicción(Fig. 3).

R2: El nuevo valor debe elegirse entre un conjunto de valores potenciales generados a partir de una distribución de probabilidad.

La predicción debe realizarse paso a paso, ya que el valor predicho en el paso actual es necesario para determinar el rango de cambio válido para el siguiente paso.


Por lo que puedo adivinar, al principio se selecciona algún componente lineal logístico, y luego en cada paso se modela el componente no lineal, siendo el criterio principal la estabilidad de algún conjunto de características estocásticas de la serie. En general es impreciso, pero el resultado es impresionante.

En mi opinión, el enfoque es algo similar al utilizado en el paquete "prophet" de R.

Can we predict the unpredictable?
Can we predict the unpredictable?
  • 2014.10.30
  • K. Lehnertz, CE. Elger,
  • www.nature.com
Time series forecasting is of fundamental importance for a variety of domains including the prediction of earthquakes, financial market prediction and the prediction of epileptic seizures. We present an original approach that brings a novel perspective to the field of long-term time series forecasting. Nonlinear properties of a time series are...
 

Veo que hay interés en este tema...

Que yo recuerde hubo un intento de implementar este algoritmo en R, pero los artículos ya no están abiertos, al menos para mí, prueba


2009 | Mechanical Forex
  • mechanicalforex.com
Today is the last post of the year 2009. With the end of this year I complete 2 years and 4 months of having this blog and working on automated trading systems and projects. I have to say that this year was the most constructive year I have ever had while trading the forex market. […]
 
mytarmailS:

Veo que hay interés en este tema...

Que yo recuerde hubo un intento de implementar este algoritmo en R, pero los artículos ya no están abiertos, al menos para mí, prueba


Hay un gran sitio que archiva casi todo Internet.

Aquí están las copias del primero de sus artículos

https://web.archive.org/web/20160701000000*/https://mechanicalforex.com/2016/03/using-r-in-trading-time-series-forecasting-using-chaos-part-1.html

1...231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329...3399
Nuevo comentario