discutir cosas incomprensibles durante 10 páginas y quejarse de los malentendidos no aumentará la comprensión
Una obsesión con el libro rosa me impide terminarlo. La flor de piedra no se puede resolver y doblar)))
Y en cuanto al fondo, salvo los resultados de la utilización de los paquetes, no podemos discutir todavía. La estructura de la red no está clara en muchos lugares. Y el área de búsqueda es el precio y el tiempo. Qué hay que discutir)
resistencia y dos diodos = Beneficio
)
Sí, voy a conseguir un soldador y hacer un robot de Forex )
Pero en serio, ¿no ves la diferencia entre mi ejemplo con el mercado y tu ejemplo con la onda sinusoidal? ??
Te doy mejor sabiduría que en los libros de estadística).
Ahhh, se quiere tanto a sí mismo...
La máxima sabiduría en MO es hacer la media, renata lo aprobaría al 100%.
¡Oh sí, el zen se descubre!
Cuando no sepas qué decir, mejor canta
¿Alguien tiene una teoría de por qué funcionan este tipo de "perfiles de mercado"?
para trazar estos perfiles directamente en el gráfico, y no sólo en los precios
Supongo que - el factor humano) Cualquier cosa depositada en la mente de los humanos por debajo/por encima, etc., de alguna manera funciona)
Y si digo que no son precios sino una distribución aleatoria normal ))
Entonces este tipo de "Perfil de Mercado" realmente no lo es. )))
No hay ninguna diferencia) la única cuestión es cuántas personas lo verán regularmente.
métodos numéricos, todavía
¿Cerró alguna operación con sus manos? ¿Por qué tiene Algotrading: 96% y no 100%?