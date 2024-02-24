Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2330
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Musk compró bitcoin hace cuatro días, una gran noticia.
Puedes ver en las tendencias de Google cómo la gente busca información en Google.
Y si se compara el gráfico de "interés por el bitcoin" y el precio del bitcoin, se puede ver la conexión a simple vista, y la correlación cuantitativa > 0,6
Precio del bitcoin azul, krvsny r.trend
Seguro que el análisis de Twitter es igual...No es una mala señal...
Sin un ejemplo concreto no está claro - muéstralo en parejas
Por analogía con los aleatorios, entre los cruces de dólares la correlación debería ser de 0,5. Por ejemplo, entre los incrementos del logaritmo del eurusd y el gbpusd
En las tendencias de Google, se puede ver cómo la gente está buscando información en Google
Y si se compara el gráfico de "interés por el bitcoin" con el precio del bitcoin, se puede ver la correlación a simple vista, y la correlación cuantitativa es > 0,6
Precio del bitcoin azul, krvsny r.trend
Seguro que el análisis de Twitter es igual...No es una mala señal...
Musk estaba comprando en enero el ácido stoner dijo esto
Prospectivamente
además
Encontrar 10 diferencias, por así decirlo).
resulta que el bitcoin es completamente libre, según los principios del mercado puro, sin un creador de mercado
la correlación es de 0,7222562
Y si normalizamos la serie en función de la volatilidad parece que el bitcoin nunca cayó. Es muy interesante no mirar el precio absoluto, sino el relativo
... resulta que el bit nunca ha caído realmente.
¡Doblemente!
Por cierto, hay una fuerte sospecha de que las series normalizadas de volatilidad son mejores predictores
¿A nadie le importa que más dinero en el sistema encarezca el bitcoin?
Las matemáticas de la pirámide son interesantes.
Pronto todos los pibes del mundo entrarán en el sistema, depositarán todo el dinero y llegará el paraíso). El Bitcoin valdrá billones de libras. Y todo el mundo podrá comprar su propia fábrica con robots, los coches con piloto automático distribuirán los productos, y la gente se tumbará en la playa y volverá a comprar bitcoins. El precio de un dólar invertido aumentará muchas veces en bitcoin.
¿No es genial? Pero me recuerda a los tulipanes ;)
El Bitcoin valdrá billones de dólares. Y todo el mundo podrá comprar su propia fábrica con robots, coches en piloto automático entregando productos, y la gente se tumbará en la playa y volverá a comprar bitcoins. El precio de un dólar invertido subirá muchas veces en bitcoin.
Hasta ahora, parece que es así.
similar a los aleatorios, entre los cruces de dólares la correlación debería ser de 0,5. Por ejemplo, entre los incrementos del logaritmo del eurusd y el gbpusd
con ese conocimiento sólo en el COC