Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1160
¿Alguien puede aconsejar si hay algoritmos de aprendizaje automático?
Necesito reducir el número de operaciones.
No encuentro nada bueno.
Promediando las señales, habrá menos operaciones.
Hay tantos algoritmos como modelos de aprendizaje automático y la función objetivo es obvia: la rentabilidad, todo lo que queda es la elección correcta de los predictores.
Lo intenté una vez con un muwig de la entrega de MT4, nada complicado, casi como una escultura en la que coges un bloque de piedra y cortas todo el exceso;)
El corte de tiempo de la captura de pantalla anterior funcionó (para que el ciclo de subida termine), bien vendido de forma preventiva, me pregunto :)
Por ejemplo, si la media móvil es superior a la señal, la señal se salta.
¿Es así?
Dice que es hora de un poco de honor.
Intentaré hacer un extrapolador mejor por mi cuenta.
Todavía no he llegado al probador, estoy construyendo mi propio extrapolador, no me gusta.
¡Bien hecho Maxim! Por fin he empezado a pensar en los predictores en lugar de en los modelos, y en los predictores adaptativos, por lo que te doy dos felicitaciones.
Y sí, yo habría hecho caso aIgor Makanu y habría hecho la prueba.
Hace una semana hice algo muy parecido, sólo que utilizando el método de análisis espectral "ssa", mismos ciclos, mismos cortes, funciona a ojo, pero luego miré el historial y .... :( ...
Por cierto, es interesante escuchar cómo la red encuentra los ciclos, ¿cómo funciona el algoritmo en general?
No es nada, se puede operar a ojo a veces, no va a predecir automáticamente constantemente en el +
He mirado otro algoritmo que es similar a este - puede no mostrar resultados positivos sin matrilineal. Regresión normal en todo tipo de muvimientos o simplemente atoregresión.