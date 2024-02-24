Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2020
Si sabes cocinar, puedes preparar...
Lógicamente
la serie tiene que ser coherente. Es decir, no sólo signos/etiquetas arrancados de la historia, sino una serie coherente
Te recomiendo que simplemente estudies el tema y lo pruebes por ti mismo.En mi biblioteca, los datos se transmiten como un tensor tridimensional. Cada muestra representa una matriz. El conjunto de datos se divide en lotes, lo que supone otra dimensión.
Me pregunto cómo ganan dinero los desarrolladores de todas estas redes neuronales, andamios y boosts. Lo ponen todo gratis.
Al igual que las empresas que llevan 20-30 años desarrollando Linux, el sistema operativo en sí es gratuito, pero su soporte o puesta a punto a las necesidades corporativas cuesta dinero y no poco, todo esto se llama servicio).
Me pregunto cómo ganan dinero los desarrolladores de todas estas redes neuronales, andamios y boosts. Lo ponen todo gratis.
El andamiaje fue inventado en los años 80-90 y la primera implementación en Fortran77 a mediados de los 80. Ya puedes dejar que la gente juegue con ellos).
Me pregunto...
Es así cada inicio de semana... adivinar la dirección y luego ser estúpido en los retrocesos
Tal vez debería dividir el principio y el final de la semana y enseñarlo por separado) En general, tiene sentido, los lunes, los martes..... deben reunirse por separado y enseñar y utilizar los resultados en consecuencia. Si no sólo hay que tener en cuenta los incrementos en el entrenamiento, sino también los días de la semana.
Tendría sentido recoger los lunes, los martes..... por separado y enseñarlos y utilizar los resultados en consecuencia. Si no sólo hay que tener en cuenta los incrementos durante el entrenamiento, también hay que tener en cuenta los días de la semana.
Veré lo que pasará después...
Es interesante ver el balance durante unas semanas, en cuanto a tiempo...
¿Y a qué se refiere con la formación previa? ¿Preparan todos los fines de semana o a qué se refieren?
Lo ejecuto en el probador como, y el mismo modelo se pone en el comercio, no uno nuevo. Sí, en el estanque. Primero ejecuto el probador y luego el comerciante.
Te mostré con guiones amarillos cómo es cada semana.
Así que a por ello y a intercambiar los dos primeros días y a no joderse los sesos ))
o tratar de pre-entrenar en línea