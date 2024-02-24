Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2021
Así que tómalo y comercia los dos primeros días y no te jodas los sesos ))
o tratar de pre-entrenar en línea
el mercado no ha cambiado para usted y no sé cómo utilizar lstm todavía.
¿Has usado alguna vez lstm? Pruébalo, es genial.
¿Sólo vender?
¿Dónde comprar allí?
¿Se entrena sólo la venta o ambos sentidos y la parrilla se resuelve sola)?
por mí mismo
es decir, ¿es como un ciclo de decisión?
¿por qué neuro abre una posición cada 6 velas?
es decir, ¿es como un ciclo de decisión?
no todos, simplemente sucede
Decidí hacer un análogo del probador, no para ejecutar el entrenamiento y su evaluación en el probador terminal, sino para permitir a NS/forest evaluar rápidamente los resultados del entrenamiento.
Pienso tomar como datos de entrada para los cálculos:
1) OHLC por Bid
2) comisión - puede ser cobrada en el momento de la apertura de la operación
3) swap - puede ser cobrada en el momento del cambio de día
4) OHLC por Asc - en lugar del spread. Dado que el diferencial de la barra se especifica como el mínimo para la vida de la barra. En los momentos de OHLC los diferenciales probablemente no eran mínimos, sino mayores. Durante los movimientos bruscos, eran mucho más grandes. Tendremos que utilizar datos de ticks reales, es decir, la preparación requerirá un recorrido completo de ticks reales.
Una petición a los desarrolladores (si miran aquí) - ¿puedo añadir OHLC en Asc a la información sobre las barras?
¿Algo más a tener en cuenta?
¿Quizás haya un probador ya hecho? Incluso sin OHLC en Asc sería bueno como base para el refinamiento.
Y si por operaciones pendientes, debemos omitir las operaciones en velas de minutos muy altas (gaps).