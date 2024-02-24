Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2024
Nadie da subvenciones para los bots de Forex
Las tareas allí son más resolubles, y los especialistas locales en IA tienen experiencia en tareas más complejas o incluso irresolubles. Será más fácil con tareas sencillas.
Hay tareas de reconocimiento de audio, foto y vídeo, diagnóstico de síntomas, control de robots y enjambres de robots, etc.
El bot de forex se pagará por sí mismo si es efectivo.
Hoy en día, hay pocos buenos profesionales. Se ha llegado al punto de que para conseguir un buen puesto de trabajo en SIBUR (incluso en informática), basta con pasar un test de inteligencia :D
Hay otra opción: convertirse en becario)).
Si alguien tiene ideas para proyectos de IA u otros proyectos digitales que podrían tener una demanda real y hay clientes/mercados de venta previsibles, se podría obtener una subvención para la puesta en marcha de hasta 3 millones de rublos con la posibilidad de pagar a los empleados hasta 100.000 rublos al mes.
En consecuencia, el objeto de la propiedad intelectual (programa, invención, etc.) debe estar registrado
https://ит-гранты.рф/
Sólo para los informes, las aprobaciones, la evaluación, el plan de negocio, etc. habrá que gastar un montón de papel o incluso más)
Áreas prioritarias:
https://ит-гранты.рф/pnp
Mira cómo veo el problema...
Veo los datos como "trozos" de observaciones, y no siempre de la misma longitud.
Dentro de estos "Slices" hay números de cluster, el número de cluster puede ser interpretado como un estado, o mejor algún evento...
El evento en sí mismo no significa nada, la secuencia correcta de eventos es importante + hay que recordar que el 99% de los eventos son basura generada por nosotros mismos.
Así que supongamos que el mercado tiene una secuencia de eventos ganadora (en un montón de basura) como "1" - "2" - "3" - "SÍ".
Esto es lo que yo entiendo por "café colado".
"1"- verter agua, "2" - calentar "3"... ...y así sucesivamente... Obviamente, la secuencia tiene que ser correcta.
Los datos tienen este aspecto, pero las líneas serán mucho más largas.
Así que estoy trabajando en un algoritmo que buscará esas secuencias ocultas en el ruido...
Así que preguntas para ti.
¿Puede RNN encontrar esto en el ruido?
y ¿puede la RNN tomar vectores de diferentes longitudes como entrada?
Creo que el ruido es demasiado para las redes de aquí, incluso las más chulas como ltsm,gru, ya que trabajan con textos, y no hay nada de ruido...
¿Quizás estoy reinventando la rueda?
(Todavía no puedo hacerme una idea de lo que está pasando)
Las fotos tampoco funcionan.
Sí, algo así. La secuencia de eventos condicionales, necesita memoria. Pero reducimos el número de eventos agrupándolos en unos pocos alternados.obtenemos una función de tipo booleano 000011010110011 donde 0 y 1 son eventos alternados. Cuando la entrada es una serie de n eventos, predecimos el siguiente. Pero esto requiere una malla de recurrencia, no clásica. Es posible hacer más racimos que 2
Sólo tienes que hacer clic en la imagen, hay algunas palabras más en la parte inferior.
Pero reducimos el número de eventos al agruparlos en varios alternados.
El ruido debe ser eliminado a través de la capa de agrupación
puede tomar vectores de diferentes longitudes (no lo he hecho, pero sé que es posible), pero si se utiliza la capa de agrupación, entonces la cuestión está fuera de lugar
ruido, son los grupos los que no sirven.
1 22 44 55 42 2 54 65 23 75 3 53 76 43 "SÍ"
Descubrirás que son inútiles y superfluas sólo cuando aprendas, pero mientras tanto te estorban para aprender.
no hay racimos inútiles