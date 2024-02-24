Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1007
Ahora estaba pensando que además se podría construir una colección de historia y luego revisar cada patrón, tomaría mucho tiempo, pero contaría rápidamente en los marcadores de hora.
¿se refiere al análisis de patrones de velas?
Esto es lo más importante...
digamos que el par ha subido 100 puntos durante 4 horas y al comienzo del segundo período de 4 horas retrocede los mismos 100 puntos
tienen un patrón de "riel"
supongamos que la diferencia de tiempo de servidor entre 2 empresas de corretaje es de 1 hora
dibujar estos dos candelabros en uno y 2 DTs .........
No sé cómo se llama, es decir, patrones gráficos. Por ejemplo, busco una depresión en forma de V:
Encuentro tales paternas en la historia:
Pero algunos de ellos no son exactamente iguales. Pocos, pero sucede.Los raíles son lo más sencillo. No sé por qué todos los admiran tanto... Creo que es una mierda más de velas.
No sé cómo se llama, probablemente sea una forma gráfica. Por ejemplo, estoy buscando un canal en forma de V como este:
Encuentro patrones como este en la historia:
Pero algunos de ellos no se parecen exactamente, pero lo hacen.
puedes ver de la gente que ha pasado mucho tiempo en estos patrones.
hay un montón de indulgencias de análisis de velas en la red.
Para mí personalmente - pase, porque al principio del camino me encontré con algo que escribí un poco más arriba
Misha, no estoy discutiendo - podría estar equivocado en algo. Pero, veo una verdadera crisis del género en esta rama.
Tengo una cosa genial en mis manos -el paquete NeuralNet para VisSim- y me da miedo incluso tocarlo, porque veo que gente bastante inteligente no es capaz de hacer nada aquí.
Si en mi rama sé algo de los procesos de difusión, aquí tengo que leer y aprender. ¿Qué hay que aprender? ¿Que "todo ha desaparecido, las redes neuronales no funcionan..."? Necesitas al menos 1 persona con una señal positiva, aunque sea +1% al mes. Realmente inspiraría a mucha gente, incluida yo.
Has recogido algunos sentimientos decadentes de la máxima. No es tan malo.
Tengo una señal en mi perfil. Una neurona con una capa oculta toma retornos {abrir[i]-abrir[i-1]; abrir[i-1]-abrir[i-2]; abrir[i-2]-abrir[i-3]; etc. } en una nueva barra H1 El EA los utiliza para hacer una previsión del próximo retornante y luego el EA abre una operación en largo o en corto dependiendo de si el retornante previsto es positivo o no.
El Asesor Experto es simple, la estrategia es simple, todo es mínimo, pero aún así es suficiente para vencer el spread. Ya han pasado 5 semanas de negociación y el saldo aún no se ha agotado.
Como alguien ya ha dicho en el hilo decenas de veces, una señal de este tipo se puede crear en un par de tardes usando neuronas o el bosque. Para obtener un beneficio real hay que dedicar un par de semanas (meses) a crear un buen objetivo y predictores (incluso los indicadores de mt5 pueden ser útiles), y entrenar las neuronas en ellos.
p.d. No creas a los llorones. Los consejos sobre este tema son muy inteligentes y deben ser comprobados por uno mismo, y no confiar en el "phi" de alguien. Tradicionalmente, los consejos más inteligentes son los que reciben más críticas infundadas (¿divisores críticos pagados?).
p.p. un poco de matemáticas. Esta es una imagen de las operaciones de la señal. Si la serie temporal open[] fuera markoviana, cualquier intento de adivinar el color de la siguiente vela sería imposible. 309 operaciones supondrían una media de -0,04 céntimos cada una (spread), es decir, -12 euros. Y 11 negocios rentables seguidos serían posibles con la probabilidad 0.5^11
La señal contiene tanto beneficios como largas series de operaciones rentables. Hay que preguntarse si es realmente un proceso de Markov.
Doc, bien hecho amigo.
¡Bravo, diría yo! Y el algoritmo que utiliza es correcto.
El proceso... De eso se trata aquí. Para hacer previsiones, se necesita "memoria", es decir, la dependencia del valor actual con respecto al anterior. Es para mi estrategia necesita un proceso de Markov, similar al proceso de Ornstein-Uhlenbeck con retorno a la expectativa matemática.
En realidad, tanto en esta rama como en la mía se necesita la clave de "markovianidad/no markovianidad" ("sin memoria"/"con memoria"; estacionario/no estacionario).
Parece que he encontrado esa clave. No estoy seguro todavía, pero lo tendré claro este mes, en función de los resultados de la puja.
Aquí viene el grial, tras la martingala de Sanych sobre los ticks irreales y el error negativo de Aleshenka
¿Dónde están las estrategias normales?
p.p. un poco de matemáticas. Esta es una imagen de las operaciones de la señal. Si la serie temporal open[] fuera markoviana, cualquier intento de adivinar el color de la siguiente vela sería imposible. 309 operaciones supondrían una media de -0,04 céntimos cada una (spread), es decir, -12 euros. Y 11 operaciones rentables seguidas serían posibles con 0,5^11 de probabilidad.
Pero la señal contiene tanto beneficios como largas series de operaciones rentables. Habría que pensar si se trata de un proceso markoviano en realidad.
No entiendo muy bien tu definición de Markov, pero creo que no coincide con la habitual. Por ejemplo, una tendencia (como la de tu foto) y un Markov son bastante compatibles.
La probabilidad de que se produzca una serie de este tipo (incluso en el caso de que sea simétrica) es mayor (un problema del campo de la combinatoria elemental).
Como se ha dicho docenas de veces en este hilo, una señal de este tipo puede crearse en un par de tardes usando neuronas o un bosque. Para obtener un beneficio real hay que dedicar un par de semanas (meses) a crear un buen objetivo y predictores (incluso los indicadores de mt5 pueden ser útiles), y entrenar las neuronas en ellos.
Doc, no es un ejemplo a seguir
Muéstrame 2 semanas de trabajo
Aquí viene el grial, tras la martingala de Sanych sobre los ticks irreales y el error negativo de Aleshenka
¿Dónde están las estrategias normales?
Vuelves a poner etiquetas. ¿Quizás sea el momento de parar?
Vuelves a poner etiquetas. Tal vez sea el momento de parar.
No puedo, tómalo como una media broma, no estoy enfadado )