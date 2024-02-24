Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2022
Esta semana hasta el jueves está aguantando) pero todavía no se ha invertido el mercado. No está claro con qué rapidez puede reaccionar.
¿Conoces LTSM? Pruébalo, es genial.
No uso ltsm, pero no se trata de ltsm- se trata de RL ... ¿no?
Sólo hablo de mallas recurrentes... la esencia es la misma, sólo que los enfoques pueden ser diferentes
puedes construir algo así, puedes prescindir de RL y sólo enseñar algo
Maxim, dime, ¿escribiste tú mismo la parrilla? ¿O utilizó uno ya hecho?
Listo, sobre todo en Python
mira la secuela. Esta semana está funcionando. El siguiente todavía necesita una prueba, con una nueva lógica.
Creo que si operas en el mercado, puedes añadir un deslizamiento del 10%-20% de la altura de la vela del minuto si es demasiado alta (es decir, si hubo un gap).
Y si está pendiente, entonces es necesario omitir las operaciones en velas de minutos muy altas (gaps).
basta con tomar un spread medio (en él incluir la comisión, si la hay)*1,5, para las pruebas de estrés, si no es un hft salvaje. Es decir, depende del número de acuerdos.
y controlar los desvíos de su empresa de corretaje. Si es grande, el problema no está en el ST
Si quieres comprobar la magnitud del deslizamiento, entonces el problema no está en el ST. Su probador es mucho más flexible y rápido, sin gastos generales. Más adecuado para la optimización, por ejemplo.
¡guay!
hay cosas muy buenas en internet sobre la predicción del comportamiento de diferentes robots en un entorno desconocido. De la teoría del control.
¿En ruso? Lánzame un enlace.
Entonces, ¿usas tu propio material o es el mismo guión del tipo?
Inglés... es de acceso cerrado en el medio, necesitas una suscripción de pago.
Estoy haciendo otro bot ahora mismo... es sólo una prueba.poner lstm o gru y algunos refuerzos... luego pasar a las nuevas arquitecturas NS para la serie temporal