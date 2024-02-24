Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1975

Maxim Dmitrievsky:

Lo he probado con la propagación - bueno, parece que se arrastra, es peor. La semana que viene lo reescribiré para el terminal y se podrá poner a prueba.

¿Tiene un gráfico con la dispersión?

 

He añadido nuevos predictores (todo tipo de rendimientos según mi tecnología, volatilidad, canal de regresión para el día), creo que ha salido bien - no perfecto - es plausible.

Pero incluso con los antiguos estoy en el lado positivo, 30 modelos (100%) en la zona verde - agradable, no sé, tal vez los ajustes de entrenamiento CatBoost también han influido.

 
Maxim Dmitrievsky:

Maxim Dmitrievsky:

Por cierto, esto es un error del analizador de paquetes. Lo arreglé de esta manera:

El estándar allí es jedi en la configuración. Instalé Pylance y cambié 'jedi' en la parte inferior por Pylance en la configuración del estudio a través de la búsqueda. Ahora ve todos los campos del paquete y no da ningún error.

lo tengo )

 
Aleksey Vyazmikin:
 14. Montajes rápidos R

15. Compilador JIT

Mihail Marchukajtes:

Escúchame, tengo los ECLIPS, y tú también puedes. Limpia tu coñito de babas y sigue trabajando :-)

¿Ya entiendes a R-ka? Profesor))

mytarmailS:

¿Qué hay de los marcadores de hora?

Hice un botón mágico que reduce/incrementa el número de operaciones

entrar en python, estarás probando... ya estoy harto de codificar tanto)

 
Maxim Dmitrievsky:

me encantaría ser programador en un día))

 

Mi tubería. El objetivo inicial es crear una base para seguir investigando, el objetivo final es venceral sistema "clásico".

Basado en un bosque, pero fácilmente sustituido por una red neuronal. Hay carga desde el archivo, renders, ajuste de la profundidad del historial (tamaño de la entrada), importancia de las entradas, error en la bandeja y validación, probador simple.

El plan es añadir un zigzag, ma, modificar el probador.

Las críticas son bienvenidas.

 
mytarmailS:

Tengo un sistema, pero no la velocidad suficiente.

Rorschach:

Este "sistema" está diseñado para 1 distribuidor con deslizamientos positivos.

Este "sistema" está diseñado para 1 día con deslizamientos positivos.

