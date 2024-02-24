Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1975
Lo he probado con la propagación - bueno, parece que se arrastra, es peor. La semana que viene lo reescribiré para el terminal y se podrá poner a prueba.
¿Tiene un gráfico con la dispersión?
He añadido nuevos predictores (todo tipo de rendimientos según mi tecnología, volatilidad, canal de regresión para el día), creo que ha salido bien - no perfecto - es plausible.
Pero incluso con los antiguos estoy en el lado positivo, 30 modelos (100%) en la zona verde - agradable, no sé, tal vez los ajustes de entrenamiento CatBoost también han influido.
¿Puedo utilizar perros guardianes?
Por cierto, esto es un error del analizador de paquetes. Lo arreglé de esta manera:
El estándar allí es jedi en la configuración. Instalé Pylance y cambié 'jedi' en la parte inferior por Pylance en la configuración del estudio a través de la búsqueda. Ahora ve todos los campos del paquete y no da ningún error.
lo tengo )
14. Montajes rápidos R
15. Compilador JIT
¿por qué necesitas todo esto?
¿Tienes un algoritmo que funciona, pero le falta velocidad?
¿tienes una idea estupenda pero te falta potencia de procesamiento?
¿Por qué necesitas todo eso? Concéntrate en el TS, todo lo demás son tonterías.
Escúchame, tengo los ECLIPS, y tú también puedes. Limpia tu coñito de babas y sigue trabajando :-)
¿Ya entiendes a R-ka? Profesor))
¿Qué hay de los marcadores de hora?
Hice un botón mágico que reduce/incrementa el número de operaciones
entrar en python, estarás probando... ya estoy harto de codificar tanto)
me encantaría ser programador en un día))
Mi tubería. El objetivo inicial es crear una base para seguir investigando, el objetivo final es venceral sistema "clásico".
Basado en un bosque, pero fácilmente sustituido por una red neuronal. Hay carga desde el archivo, renders, ajuste de la profundidad del historial (tamaño de la entrada), importancia de las entradas, error en la bandeja y validación, probador simple.
El plan es añadir un zigzag, ma, modificar el probador.
Las críticas son bienvenidas.
¿Por qué necesitas todo esto?
¿tiene un algoritmo que funciona, pero le falta velocidad?
¿tienes una idea estupenda pero no tienes suficiente capacidad de procesamiento?
¿Por qué necesitas todo eso? Concéntrate en el TS, todo lo demás es basura.
Tengo un sistema, pero no la velocidad suficiente.
Este "sistema" está diseñado para 1 día con deslizamientos positivos.