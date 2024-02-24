Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1970

Nuevo comentario
 
Recuerda que dije que si todo resulta fabuloso, entonces algo está mal... El resultado debe ser la media.... Hay que revisar todo con cuidado.... Max si es OOS, es una coincidencia, comprobada por repetidas optimizaciones de la ventana deslizante, o un peek en algún lugar..... Tómalo como una práctica cuando obtengas esos resultados para dudar. Al fin y al cabo, entiende que estamos trabajando contra gigantes del mercado con potencia de cálculo y equipos de expertos, no se puede coger y jugar a la perfección. No es real.... El patrimonio neto debería crecer en un ángulo de 45 grados, en un buen caso la relación entre beneficios y pérdidas es de 3:1, según mi opinión
[Eliminado]  
elibrarius:
Hay una sensación de incertidumbre... de que el resultado ni siquiera pagará la electricidad.

Simplemente no tengo tiempo para ello ahora mismo.

 
Me he decidido a instalar SmartICS y me he acordado de que tengo una máquina virtual con NSH en XP, ¿qué os parece? Inicié el Windows, hice clic en el icono de HP y arrancó sin problemas, pero este software es de poca utilidad, aunque sólo sea para conectar sus bibliotecas allí....
[Eliminado]  
Mihail Marchukajtes:
Recuerda que he dicho que si todo resulta fabuloso entonces algo está mal... El resultado debe ser la media.... Hay que comprobarlo todo cuidadosamente.... Max si es OOS, es una coincidencia, comprobada por repetidas optimizaciones de la ventana deslizante, o una mirada furtiva en algún lugar..... Tómalo como una práctica cuando obtengas esos resultados para dudar. Al fin y al cabo, entiende que estamos trabajando contra gigantes del mercado con potencia de cálculo y equipos de expertos, no se puede coger y jugar a la perfección. No es real.... las acciones tienen que crecer en un ángulo de 45 grados, con un buen resultado el beneficio a la pérdida es de 3:1 IMHO

lo hago y ya está, no tengo emociones al respecto) me gusta el proceso

 
Maxim Dmitrievsky:

Simplemente lo hago, no tengo ninguna emoción al respecto.

Hombre, es divertido cuando se sabe exactamente lo que se puede aplicar en la práctica y no sólo las imágenes bonitas para dibujar.....
 
Maxim Dmitrievsky:

¿En qué IDE escribe?

[Eliminado]  
mytarmailS:

¿En qué IDE escribe?

VSCode, como un estudio visual ligero. Puedes usar un plugin de python para resaltar la sintaxis y ya está.

 
Maxim Dmitrievsky:

VSCode, como un estudio visual ligero. Hay un plugin de python para resaltar la sintaxis y eso es todo

Corre..., el estudio es precioso :)))

es lo único que sé hacer))

 
Maxim Dmitrievsky:

aprender ) instalar un plugin de python, manuales de google, hay en ruso

Ve a extensiones, escribe Python en el panel derecho e instala el primer plugin.

también tendrá que configurar el depurador allí, pero esto no es importante.

No puedo instalar el plugin, no lo tengo en mi teléfono, parece que no tira, mañana lo intentaré

 

¿Qué pasa con MetaTrader? Hay todo tipo de ventanas, por no hablar de los módulos de opciones. Lo más importante es que lo configures bien.


1...196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977...3399
Nuevo comentario