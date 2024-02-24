Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1970
Hay una sensación de incertidumbre... de que el resultado ni siquiera pagará la electricidad.
Simplemente no tengo tiempo para ello ahora mismo.
Recuerda que he dicho que si todo resulta fabuloso entonces algo está mal... El resultado debe ser la media.... Hay que comprobarlo todo cuidadosamente.... Max si es OOS, es una coincidencia, comprobada por repetidas optimizaciones de la ventana deslizante, o una mirada furtiva en algún lugar..... Tómalo como una práctica cuando obtengas esos resultados para dudar. Al fin y al cabo, entiende que estamos trabajando contra gigantes del mercado con potencia de cálculo y equipos de expertos, no se puede coger y jugar a la perfección. No es real.... las acciones tienen que crecer en un ángulo de 45 grados, con un buen resultado el beneficio a la pérdida es de 3:1 IMHO
lo hago y ya está, no tengo emociones al respecto) me gusta el proceso
¿En qué IDE escribe?
VSCode, como un estudio visual ligero. Puedes usar un plugin de python para resaltar la sintaxis y ya está.
Corre..., el estudio es precioso :)))
es lo único que sé hacer))
aprender ) instalar un plugin de python, manuales de google, hay en ruso
Ve a extensiones, escribe Python en el panel derecho e instala el primer plugin.
también tendrá que configurar el depurador allí, pero esto no es importante.
No puedo instalar el plugin, no lo tengo en mi teléfono, parece que no tira, mañana lo intentaré
¿Qué pasa con MetaTrader? Hay todo tipo de ventanas, por no hablar de los módulos de opciones. Lo más importante es que lo configures bien.