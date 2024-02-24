Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1973
Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Has descubierto un poco la lógica del guión?
No, aún no he entendido la lógica de la NS, todavía no puedo llegar a ella.
Te enviaré mi ejemplo de aprendizaje a partir de citas. Pero antes, lee un libro sobre la sintaxis, al menos de pasada, porque si no te confundirás )
Lo principal es trabajar con listas (a la manera de arrays), cómo separarlas, seleccionar elementos, etc.
y bucles
o serás estúpido).
Bueno, lo principal es trabajar con listas (a la manera de las matrices), cómo separarlas, seleccionar elementos, etc.
Así es, es confuso. En P, todo está separado, una matriz es una matriz, un vector es un vector, una hoja es una hoja, pero en Python está todo en una pila ((( pero intentaré hacerlo )
es simple, es el lenguaje más sencillo.
Así es, es confuso... En R todo está separado , una matriz es una matriz, un vector es un vector, una hoja es una hoja , mientras que en python está todo en una pila (( pero intentaré
En python, todo lo que hay en un array es una lista. Puede haber tanto elementos numéricos como de otro tipo. También están las tuplas, los diccionarios, los conjuntos... pero se usan poco. Se utilizan sobre todo listas.
Si necesitas dataframes, usa el paquete Pandas, tiene una cantidad considerable y más. Nunca había visto un paquete así.
Si quieres una lista unidimensional es un vector, si quieres una lista bidimensional es una matriz, etc.
Cuanto más largo sea el camino, mayor será el retraso.
reescribirlo en mql - una red convolucional profunda, te llevará dos o tres años escribir el código .... Pero al mismo tiempo, ganarás décimas de segundo para transferir los datos, ¡porque es muy importante cuando operas minutos!
Pues hazlo. :)
Quería hablaros de los Pipe Channels como alternativa a la transferencia de datos, pero resulta que este tema no está contemplado en R, por desgracia.
Pero he encontrado un artículo sobre la obtención de estadísticas macroeconómicas a través de R - puede ser útil para incluir los datos fundamentales en el conjunto de datos.
También encontré información interesanteaquí:
"14. fast R builds
Revolution Analytics, posteriormente comprada por Microsoft, ha hecho un gran trabajo de optimización de R. Su producto Revolution R se conoce ahora como Microsoft R Open.
Una de lasventajas de esta compilación es el uso de la bibliotecaIntel Math Kernel, que acelera las operaciones matriciales de forma significativa (lo que se nota cuando se trabaja con matrices grandes).
Dónde descargarlo:https://mran.microsoft.com/download
Instrucciones de instalación:https: //mran.microsoft.com/documents/rro/installation
"
15. Compilador JIT
En los tiempos de la versión 2.13 del intérprete de R, uno de sus principales desarrolladores creó el paquete decompilación, que mejoraba enormemente el rendimiento de R al ejecutar código con bucles. Los efectos de su uso son a veces tan notables que el paquete se incluye ahora en el paquete estándar de R, y para todas las funciones estándar el bytecode se genera en la etapa de construcción de los respectivos paquetes.
"
¿Has probado alguno de ellos? ¿Hay realmente una ganancia de rendimiento?
ahora incluso metatrader no se ejecutará )))) ahah, me siento como un nerd impotente))
Escúchame, yo tengo claro lo de ECLIPS y tú también puedes. Límpiate las babas y sigue trabajando :-)
¿puedes darme un enlace al código fuente en githab? tal vez haya alguna teoría allí.
Hola Maxim Dmitrievsky. Acabo de leer tu correo. No hay nada en githab. Tomé un código de red simple y lo modifiqué para mí. Lo que fue decisivo para mí fue eliminar la basura del historial de garrapatas. Python
El terminal se inició, pero no creo que hizo nada más, 4 errores de nuevo
Por cierto, es un error del analizador de paquetes. Lo arreglé de esta manera:
El estándar allí es jedi en la configuración. Instalé Pylance y cambié 'jedi' en la parte inferior por Pylance en la configuración del estudio a través de la búsqueda. Ahora ve todos los campos del paquete y no da ningún error.