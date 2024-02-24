Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1971
No he podido evitar publicarlo )) He llorado hasta las lágrimas )
Max, mándame algún código sencillo de Python con carga de datos y aprendizaje, porque no tengo ni idea de estos tutoriales
¿en qué tutorías?
Oh, mierda, estaba leyendo una especie de artículo genial de algún gurú de la formación, pero todos los ejemplos no funcionan porque el artículo era de 2008)) Ya no tengo esta sintaxis)
Vi algunos videos que me enseñaron a declarar variables durante 2 horas ...
Ya no me apetece)), necesito esas tareas para estar motivado...
¿Utiliza la POO?
¿Utiliza la OOP?
Python es en principio OOP, todos los objetos están ahí ) ¿Te refieres a las clases? Bueno, a veces, si lo necesitas. La mayoría de las veces, innecesario.
python es en principio OOP, todos los objetos están ahí )
Sí R es exactamente el mismo allí también todos los objetos, pero las clases que sólo se enteró de un par de días)))) cuando miré el código de "nuestro" programador
¿Qué quiere decir con clases?
Sí, R también lo tiene todo, ni siquiera lo sabía, es vergonzoso.
Por cierto mi primera impresión de python no es muy buena ...
no creas que estoy haciendo publicidad o algo así, pero en R, los diseños son +- 2 veces más cortos que en python y legibles.
pero lo atribuiré a la inexperiencia
R es más corto en promedio, sí. Pero hay todo tipo de garabatos que tienes que recordar. En python es una sintaxis más clásica y familiar, pero no demasiado complicada con todo tipo de paréntesis y demás.
no funcionó, tal vez en el mt necesidad de hacer algo más
pandas y biblias mt instaladas
no funcionó, tal vez hay que hacer algo más en mt
pandas y mtbibbles instalados
from datetimeimport datetime
importar datetime al principio.
los errores de sincronización deben ser ignorados.
puedes ejecutarlo en líneas con shift+enter y comprobar
abrió la terminal pero no creo que haya hecho nada más, me volvieron a dar 4 errores
entensorflow-en keras-en theano -en mxnet-en pyTorch- etc ....
¿Qué es este listado, de qué se trata?
No viel botón-"convertir millones de líneas de código , crear y entrenar una red profunda convolucional en mql!!! porque soy un comerciante y quiero"
No se trata de crear, en cuanto al proceso de aprendizaje, sino de los resultados: no te confundas. Todos estos lenguajes son buenos para encontrar una solución, pero aplicar el modelo es mejor ya en MQL.
Pero todo el mundo lo usa, probablemente es un juego de azar
:)
El método descrito allí funciona mejor en muestras multiclase, y cuando hay dos o tres clases, la solución parece redundante.