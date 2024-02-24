Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1972
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
el terminal arrancó, pero creo que no hizo nada más, 4 errores de nuevo
encienda la pestaña TERMINAL abajo, igual que en R.
entonces puedes ver lo que hay dentro pr
pr
y from datetimeimport datetime forgot. Esta es una lib estándar para trabajar con fechas y horas.
Activa la pestaña TERMINAL en la parte inferior, igual que en R.
entonces puedes ver lo que hay dentro pr
pr
y from datetimeimport datetime forgot. Esta es una lib estándar para trabajar con fechas y horas.
ni siquiera puedo conseguir metatrader para ejecutar )))) ahah, me siento como un zerob impotente)
Todos estos lenguajes son buenos para encontrar una solución, pero es mejor aplicar el modelo en MQL.
Es necesario aplicar el modelo donde se creó, y el metatrader debe enviar la solución final como un sí/no.
ahora incluso metatrader no se iniciará )))) ahah, me siento como un nerd impotente))
puedes ver todos los errores en la terminal.
Abre la pestaña del terminal y verás todos los errores.
Funcionó, fui un estúpido.
Lo tengo, fui un estúpido.
Eso es, puedes leer ese libro sobre sintaxis. Tiene 2-3 días. Para los dataframes y demás, es la documentación del paquete Pandas u otro libro. Para el aprendizaje automático se instala cualquier librería de MO, no hay librerías de MO estándar como en R.
Tienes que aplicar los modelos donde fueron creados, y tienes que enviar la solución final a Metatrader como un sí/no
Esta es una filosofía diferente, no quiero discutir.
¿Cómo se pasan ahora los conjuntos de datos para aplicar el modelo en R, a través de un archivo?
eso es, puedes leer ese libro sobre sintaxis. Tiene 2-3 días. Para los dataframes y demás, es la documentación del paquete Pandas u otro libro. Para el aprendizaje automático se instala cualquier librería MO, no hay librerías MO estándar como en R
Bien, gracias.
Es una filosofía diferente, no quiero discutir.
Es una realidad objetiva
¿Cómo se pasan ahora los conjuntos de datos para aplicar el modelo en R, a través de un archivo?
sí
Bien, gracias.
entonces descargue su libu desde git, en el archivo vscode-abra la carpeta donde lo descargó. Y puedes ejecutar los ejemplos.
Bien, gracias.
Es una realidad objetiva.
sí
Cuanto más largo sea el camino, mayor será el retraso.