mytarmailS:

el terminal arrancó, pero creo que no hizo nada más, 4 errores de nuevo


encienda la pestaña TERMINAL abajo, igual que en R.

entonces puedes ver lo que hay dentro pr

pr

y from datetimeimport datetime forgot. Esta es una lib estándar para trabajar con fechas y horas.


 
Maxim Dmitrievsky:

ni siquiera puedo conseguir metatrader para ejecutar )))) ahah, me siento como un zerob impotente)


 
Aleksey Vyazmikin:

Todos estos lenguajes son buenos para encontrar una solución, pero es mejor aplicar el modelo en MQL.

Es necesario aplicar el modelo donde se creó, y el metatrader debe enviar la solución final como un sí/no.

mytarmailS:

Maxim Dmitrievsky:

Abre la pestaña del terminal y verás todos los errores.

mytarmailS:

Eso es, puedes leer ese libro sobre sintaxis. Tiene 2-3 días. Para los dataframes y demás, es la documentación del paquete Pandas u otro libro. Para el aprendizaje automático se instala cualquier librería de MO, no hay librerías de MO estándar como en R.

 
mytarmailS:

Tienes que aplicar los modelos donde fueron creados, y tienes que enviar la solución final a Metatrader como un sí/no

Esta es una filosofía diferente, no quiero discutir.

¿Cómo se pasan ahora los conjuntos de datos para aplicar el modelo en R, a través de un archivo?

 
Maxim Dmitrievsky:

Bien, gracias.

Aleksey Vyazmikin:

Es una realidad objetiva

Aleksey Vyazmikin:

mytarmailS:

entonces descargue su libu desde git, en el archivo vscode-abra la carpeta donde lo descargó. Y puedes ejecutar los ejemplos.

 
mytarmailS:

Cuanto más largo sea el camino, mayor será el retraso.

