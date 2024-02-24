Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1945

Maxim Dmitrievsky:

y luego anatematizar

¿Qué es eso? No lo entiendo en absoluto.

 
mytarmailS:

Bueno, es un poco como rasgar su cucan open..... si lo entiendo bien... :-)
mytarmailS:

excomulgar ))

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Qué aspecto tiene la matriz? ¿Cuál es el último valor de la otra dimensión?

print(tmpIn[I[0],-6:],tmpOut[I[0]])
print(In[0,-6:],Out[0])
 
Evgeny Dyuka:

¿Ha averiguado cómo determinar la importancia de las entradas?

 
mytarmailS:

...

Mira cómo puedo programar en MQL:


Constructor visual de GUI para programas mql con conexión al código).
 
ReTeg Konow:

Es especialmente divertido, cuando se utilizan las flechas para introducir las coordenadas. Es fácil ver a un programador desde que estaba en pañales.... ¿Tienes algo que decir o sólo puedes utilizar las definiciones de la Wikipedia?
 
Maxim Dmitrievsky:

Tus compañeros no conocen el significado de la palabra. Ahora eres el más inteligente aquí)).

Rorschach:

https://colab.research.google.com/drive/1quPL9ebBUxMK62bXWSVsIhjsKAMKdTgZ?usp=sharing

todo está también re-linked allí arriba

Out=In[1:,-1]
In=In[:-1,:]

aquí, en la segunda línea, In cambia no sólo In, sino también Out

hay que evitar estas asignaciones si es posible, para evitar confusiones cuando un cambio en una variable provoca un cambio en la otra

 
Rorschach:

¿Ha averiguado cómo determinar la importancia de las entradas?

¿a qué se refiere con "entradas"?
