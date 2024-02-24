Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2652

mytarmailS #:

Soy un fondo como programador, así que estoy nadando en conceptos.

¿Cómo se llama esta combinación? ¿Cómo la busco en Google correctamente?

Se llama tipo de datos algebraico. En general, también se define por la gramática correspondiente.

 
Aleksey Nikolayev #:

Teoría de carteras) Que no funciona bien en la práctica debido a la fuerte correlación de casi todos los instrumentos.

¿Es posible construir TS no correlacionadas a partir de instrumentos correlacionados? Lo dudo mucho.

aterrizado ))

Aleksey Nikolayev #:

Se llama así - Tipo de datos algebraico. En la forma general también se especifica por la gramática correspondiente.

Sí, no hay tal cosa(

 
Aleksey Nikolayev #:

Pero aún así, estamos hablando de estrategias, no de mercados...

Lo intentaré.

Aquí tienes una mención honorífica, cosita con clase.

Me alegro de ser útil.

Debería escribir un artículo sobre ello.


 
Maxim Dmitrievsky #:

Mi... Artículo))))

Valeriy Yastremskiy #:

Mi... Artículo))))

Pues sí, los artículos tienen marcos ya hechos para obtener dichas tablas )
 
Maxim Dmitrievsky #:

¡Enhorabuena!

¡Eres el responsable de toda la rama (en el sentido de tener un resultado práctico certificable)! :)

Aleksey Nikolayev #:

Gracias ) esto es sólo una parte de los bastidores.
También puede empujar el código fuente abierto a los extranjeros que tienen un montón de dinero extra.
 
Eso son detalles innecesarios. Cada uno tiene sus propios conocimientos técnicos).

 
mytarmailS #:

El poder de la diversificación

Supongamos que tenemos una TC que no gana muy bien, nada bien.

Aquí está su curva de rendimiento

De hecho, es un ruido aleatorio con una tendencia muy débil añadida, la tendencia es tan pequeña que no es visible a simple vista en el ruido.

El problema es que esta "tendencia muy débil" en nuestro caso se dirige hacia abajo, no hacia arriba, y se llama costes de negociación (comisiones, deslizamientos, márgenes) ;)

Así que añadir 100K estrategias, incluso si no están correlacionadas, resultará en un drenaje más rápido.

