Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1886
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No es una mierda, es un caramelo.
Se supone que debe funcionar como un reloj, algo estás haciendo mal.
pero no tengamos una discusión pública al respecto. Porque me imaginaba el dinero fluyendo en mis bolsillos después de tan ingenioso descubrimiento. No quiero compartirlo con nadie.
)))) así sea)
Continúa
A la izquierda, los errores del aprendiz y las validaciones de las épocas. En el centro está la salida neta en la bandeja y el punto de referencia. A la derecha se muestra el resultado neto de las validaciones y el punto de referencia.
Relu, datos normalizados al rango 0-1
lineal (función de activación lineal/sin función de activación), normalizado al rango 0-1
lineal (lineal/sin función de activación), normalizado a +-1
sigmoide, normalizado a un rango de 0-1
sigmoide, datos normalizados a un rango de +-1
Predicción del precio de las acciones mediante RNN
Buena MA, pero no llega a la SMA... todavía tiene mucho que esperar
LOL
se ve bien en relu, suda el mercado real
Hasta ahora, el que más me gusta es el Tanh.
Es una buena MA, pero no tan buena como la SMA... hay mucho que esperar.
lol
Esto es una referencia a este post
En nsdt había una función fitness de maximización de beneficios, ¿cómo se haría en keras? ¿No es eso entrenar sin maestro?
Esto es una referencia a este post
En nsdt había una función fitness de maximización de beneficios, ¿cómo se haría en keras? ¿No es eso aprender sin profesor?
Pues hazlo así, cuenta en lugar de los estándar.
Oigan, maquinistas, sólo quiero decirles, ¿nunca se cansan de hacer tonterías? Ya no me pagan por mis posts, así que se me permite pasar un buen rato. Koolie, si el granero se quema, también lo hace la casa.... :-) Entonces, ¿tenemos alguna idea interesante o vas a seguir insistiendo en las gilipolleces a los jóvenes?????
Así que..... sólo por curiosidad....
Max, tu tema es interesante sólo para BO, cuando te arman más chulos que los organizadores de esto, pero nada más. Así que tal vez podamos acabar con ellos a escondidas para que no se muestren. ¿Qué dices? El mismo tema estaba hurgando y tenía una limitación importante al trabajar con BO. ¿Qué te parece?
Oigan, maquinistas, sólo quiero decirles, ¿nunca se cansan de hacer tonterías? He dejado de cobrar por mis posts, así que se me permite pasar un buen rato. Koolie, si el granero se quema, también lo hace la casa.... :-) Entonces, ¿tenemos alguna idea interesante o vas a seguir insistiendo en las gilipolleces a los jóvenes?????
Así que..... sólo por curiosidad....
Max, tu tema es interesante sólo para BO, cuando te arman más chulos que los organizadores de esto, pero nada más. Entonces, ¿por qué no los golpeamos a escondidas para que no se luzcan? ¿Qué dices? El mismo tema estaba hurgando y tenía una limitación importante al trabajar con BO. ¿Qué te parece?
¿Cuál? Nada funciona, lo hemos comprobado.
Vas a aprender python, así que ve a aprenderlo. Esto es útil. Puede que tenga razón, pero no confíe en los beneficios de las redes neuronales.