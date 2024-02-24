Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1500
Creo que está surgiendo una especie de grial para mí. Las pruebas se realizaron con 28 pares y 4 plazos (5-15-30-60). El resultado total de la prueba (beneficio en pips) se indica a continuación. Sin embargo, lo he probado no en un probador, sino programáticamente, y sin la propagación. He creado un Asesor Experto para ello. Lo he probado en la demo. Si empieza a moverse en la dirección positiva, añadiré la señal para su revisión.
También he inventado 2 nuevas predicciones para la Asamblea Nacional:
1. Calcule el beneficio de los cruces de dos barras para un periodo determinado y preséntelo para su entrada.
2. introducir los precios de cruce o la diferencia (ratio) de los precios actuales y de cruce
Siempre es así en el aprendizaje. Pero nadie lo tiene en la prueba.
Tengo el mismo grial si "viterbi" se considera como función lista del paquete y es un instrumento euras m5.
Pero si simulo operaciones reales en las que el modelo sólo recibe los últimos datos estoy jodido ((
Obtuve un 100% de similitud con los resultados de la función de lote "whiterby" si entreno el modelo con datos en la ventana deslizante pero luego hay un retraso en las señales + - por el tamaño de la ventana y el modelo no gana
Por lo tanto, es muy recomendable simular algún tipo de "comercio real" cuando los datos que se introducen en el modelo son exactamente los mismos que en la realidad
¿Esto es en la sección de formación o en la sección de pruebas (hacia adelante)?
En la sección de formación siempre es así. Pero en la prueba uno, nadie lo hace.
¿Has intentado hacer algo con el indicador de las máquinas que he subido aquí?
Pues resulta que el botón "grial" ya está inventado en R, y nadie lo ha inventado aún en mql
He escrito cientos de veces en varios hilos que lo más valioso de MT4 / MT5 es el probador de estrategias, destruye rápidamente cualquier suposición hraal o TS
))))
SZZY: mql tiene el Grial, basta con aplicar sus artículos ;) Creo que es una pena que los desarrolladores de MQL hayan reducido todo su trabajo actual a optimizar y acelerar el terminal y MQL5, y que las bibliotecas estándar no se hayan reabastecido con nuevos paquetes de MO y NS durante muchos años
es una pena que los desarrolladores de MQgL hayan reducido todo su trabajo actual a la optimización y aceleración del terminal y de MQL5, mientras que las bibliotecas estándar no se han repuesto con nuevos paquetes MO y NS desde hace muchos años
ZS: hay un grial en mql, basta ..........
Puede echar un vistazo a ???? ;)
la pregunta es retórica...