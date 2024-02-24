Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 750
NO usted acaba de ver un competidor en este hilo))))
P.D.
Bien. Sigue con tu teoría.
Ese camino ya se ha tomado.
La NS es prometedora, pero requiere ciertas cualidades individuales.
¿que tipo de cualidades? le quité la lógica a fuzzy para acelerar los cálculos y ahora la estoy volviendo a armar
si te refieres a las bolas de titanio, sí
Bueno, eso está bien, pero ¿por qué no hacer un bot?
Así que este es un elemento del bot.
¿Qué son las bolas de titanio?
Así que es un elemento del bot.
Bueno, necesitas el estado, no las fotos.
¿Qué son las bolas de titanio:? ¿Se trata de pérdidas sentadas?
No, es sentarse en un lugar durante mucho tiempo, también hay que saber hacerlo.
Bueno, entonces necesitas un estado, no fotos.
No tengo ningún motivo para convencer a nadie. Si eres inteligente te conformarás con las fotos del tiempo real.
¡No puede ser!
Una nueva historia.
Pero este era el gran TF de un colega, tanto como 5M.
Y aquí está un vistazo al minuto 1.
Espero que entiendas que son gráficos de la historia de 2022.