Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 749
recibió un lote de nuevas ideas y rápidamente decidió ladrar y probarlas )
¿Nuevo impulso al grial?
Encomiable.
bueno, nunca se tienen demasiados griales )))
Todo el mundo está en silencio.
Es hora de hacer una apuesta.
Quién será el primero en publicar.
¿Qué quieres de nosotros? Tal vez te equivocaste de tema.
Has escrito una mierda de off-topic.
Sí, bueno, nunca se tienen demasiados griales).
Y la NS no es para todos.
Necesitas salvar tus dientes.
Escribes basura todos los días, y nosotros la leemos y no nos ofendemos.
¿Quieres hacerte el duro? Hagámonos el duro, escríbelo directamente.
NO usted acaba de ver un competidor en este hilo))))
P.D.
Bien. Sigue con tu teoría.
Ese camino ya se ha tomado.
La NS es prometedora, pero requiere ciertas cualidades individuales.
Los primeros tímidos indicios hacia arriba.
La flecha roja es la señal NS para vender.
El azul es una señal de compra. Es tan sencillo como eso.
Ya sabes, ¿por qué no hacer un bot?