Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2437
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Aquí encontré mis capturas de pantalla y el comentario https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page994#comment_7904395
La mayoría es como en la primera imagen, es decir, la previsión es casi una línea horizontal.
A veces, como en la segunda foto...
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡en azul y blanco escribí NO hacer, exactamente lo que haces!!!!!!!!!!!
Está en letras rusas, así que ¿qué no hay que entender?
BIEN...
Y con lo de la entropía sigo sin entenderlo, no se puede aplicar aquí a este tipo de regularidades, la entropía es para series temporales cíclicas, que se pueden describir con armónicos por ejemplo si no me equivoco.
no hay patrones en el sb, ¿qué otro tipo? Estos niveles tuyos sumarán 0 menos el diferencial.
Ya está, no doy más explicaciones, estoy harto.
y un montón de inadecuados se han reunido de nuevo, como en un manicomio.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡He escrito en azul y blanco cómo NO hacer exactamente lo que estás haciendo!!!!!!!!!!!
Está en letras rusas, así que ¿qué no hay que entender?
Pero las capturas de pantalla no son nada. La señal ha sobrevivido a 200-500 operaciones - esto es lo que necesitamos. Pero las capturas de pantalla son suficientes para empezar.
No peso los injertos ya que no los tengo en mi "base de conocimientos" Todavía no, tengo todo hecho en forma de imágenes, como una persona...
En cuanto a la amplitud de la zona, hay que desvelar todo el concepto, contaré la esencia sin desvelar detalles, sólo porque es largo...
Tenemos un patrón actual (últimos n precios o lo que sea)
En la "base de conocimientos" estoy buscando los mismos patrones y ver cómo terminaron.
Por supuesto, tengo que traducir los patrones a un dominio de coordenadas normalizado.
Obtenemos una especie de caos en las trayectorias de los patrones, nada interesante...
Sólo una observación: así es como se intentan predecir las tendencias, ZZ y otras cosas (elipsis azul).
Te estás metiendo en el más puro caos.
Vale, sigue, pero ¿es un caos? Si lo miramos con un ojo humano, podemos ver que hay una cierta consistencia en las tres trayectorias, es decir, podemos ver la zona desde la que el precio rebota hacia abajo en los tres casos
El algoritmo realiza esta búsqueda automáticamente.
La respuesta a la pregunta :
Esta es la anchura de la zona encontrada , es constantemente diferente por razones objetivas.
A continuación, volvemos a transferir la zona encontrada de las coordenadas normalizadas a las coordenadas absolutas y obtenemos la zona de rebote esperada
Es así de sencillo))
ps Cuanto más inteligente sea el algoritmo de búsqueda de patrones en la RB y cuanto más rica sea la propia RB, más inteligente será el robot
No voy a mentir, ¡está ocupado! Eh, así de fácil y fusionando todas las estrategias. Tal vez podríamos conseguir una especie de fundación...
El margen de beneficio del euro de hoy es de 5 minutos.
Había 5 zonas pd/sp
3 zonas funcionaron bien, una dio un pequeño rebote, una no funcionó en absoluto
Dibujé las flechas para los "especiales".
Ayer había tres zonas, las tres funcionaban, hoy 3 de 5 funcionaban
Son 6 contra 2.
No creo que sea posible ganar dinero por tu cuenta, todo es falso.
Sólo juntos es duro :-)
Hoy
4 funcionaron, 2 no.
En tres días 10 zonas funcionaron frente a 4 que no funcionaron...
Dime alguien que sea mejor construyendo niveles, aunque no sea automático como el mío...
Así que quien tenga un cerebro, que lo use...
Ayudar a instalar y configurar un montón de archivos. Aquí hay 3 archivos de la pila para usted. Y aprenderá telepáticamente el resto y le enseñará a instalar... Eres gracioso))
y el gran secreto se encuentra en 2 minutos https://github.com/kartikmadan11/MetaTraderForecast