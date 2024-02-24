Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1473
Me pasé medio puto día reescribiendo mi lib de rl para el sobremuestreo, pero finalmente lo conseguí... a la primera (el sobremuestreo es automático), mientras que antes tenía que elegir entre una lista de modelos
No pude conseguir nada bueno con el meta markup, probablemente sea más mierda de libro, o son mis malas manos/pensamientos...
Pero, por supuesto, tan hermosas curvas tipo de formación en un mes y luego unos pocos años obtener beneficios sin restricciones, como se ha demostrado recientemente aquí, no funcionan todavía
resultados muy interesantes
:))) Hay que trabajar con el tiempo -entre ticks, y al adelgazar una serie- con el tiempo entre eventos. El tiempo en el mercado es el Grial.
¿Hay alguna señal con su adelgazamiento? Es interesante evaluar si vale la pena el tiempo.
Trabajar con barras M1. El bosque elegirá cuál de ellos se separa en el próximo nodo, en el 10 o en el 27. Esto dará una analogía con el adelgazamiento.
Con la M1 puedes trabajar toda la vida y todo pasa. En una escala de tiempo uniforme, hay una SB pura con un resultado correspondiente.
Hay que trabajar en un sistema de coordenadas no lineal. Pero, no tiene que ser exactamente garrapatas :)
Resultado:
Aprende, papá, mientras esté vivo.
En otro hilo, una persona que ha operado en el CME dice que allí los robots de bolsa negocian entre sí y añaden volúmenes ficticios. Y los volúmenes reales de compradores/vendedores reales son muchas veces inferiores. Ahora veo por qué los volúmenes son sólo ruido. Los volúmenes reales podrían ser útiles, pero no hay ningún lugar donde conseguirlos.
es un lunático.
Los volúmenes no dicen nada sobre la dirección, especialmente en los futuros, porque los futuros están vinculados a un spot.
A nivel microestructural hay algunas regularidades como las densidades en la copa.
Los volúmenes reales podrían servir para algo, pero no hay ningún lugar donde conseguirlos.
1. Encuentre cualquiera que comercie en 1 lugar.
2. Asegúrese de que los volúmenes reales de su "modelo" tengan realmente un impacto.
3. Dokuchi - si usted tiene mm, tratar de calcular su algoritmo, pero no se puede averiguar sin un vaso allí)))
