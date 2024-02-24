Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 731
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
no hay tiempo para pajas, por ejemplo yo me pasé todo ese tiempo comerciando con las manos :) el resto del tiempo estudié la inteligencia de las cucarachas, o mejor dicho del gusano - ahí sólo tienen 300 neuronas :) y lo único que saben hacer es masticar y cagar continuamente...
Probablemente usted rara vez hace operaciones, mientras que yo hago scalping en M1 - trato de operar en cada onda. Hago operaciones cada 10 o 30 minutos. Menos a menudo es aburrido.
Sí, algunas transacciones al mes.
De todos modos, me aprobaron un artículo en BOO, que es sólo para comerciantes como tú...
Estoy sentado en casa. El robot comercia... Aburrido...... a hacer????
Por qué no jugar al boo mientras el robot comercia... Sí, claro, sólo tienes que leer mi artículo y seguir adelante.... :-)
De todos modos, me aprobaron un artículo en BOO, que es sólo para comerciantes como tú...
Estoy sentado en casa. El robot comercia... Aburrido...... a hacer????
Por qué no jugar al boo mientras el robot comercia... Sí, claro, lee mi artículo y ve a por él.... :-)
por supuesto, entiendo que 1 vez no es una p... pero ya tienes una tendencia o proclividad
Me doy cuenta, por supuesto, de que una vez no es un p... pero ya tienes una tendencia o propensión
bueno... es una estadística del comercio de la semana pasada. Empieza a preparar un discurso de disculpa, porque mi cuenta ha empezado a crecer constantemente. No se ve por las estadísticas del pasado. Pero cuando el cambio se manifiesta. Espero una disculpa de tu parte personalmente. ¿Lo entiendes?
bueno... estas son las estadísticas del comercio de la semana pasada. Empieza a preparar un discurso de disculpa, porque mi cuenta ha empezado a crecer constantemente. No aparece debido a las estadísticas anteriores. Pero cuando los cambios se manifiestan. Espero una disculpa de tu parte personalmente. ¿Lo tienes?
Lo haré, incluso he preparado flores y una postal ))
Por lo demás, no me importa lo que no puedas hacer, porque eres muy inteligente. Sólo me interesa mi puntuación y mis logros. Y te dieron una herramienta y no la usaste bien, la torciste en tus manos y la tiraste. Así que ese es el problema con usted y su enfoque del mercado. Sigue así y obtendrás el mismo resultado. He cambiado mi enfoque en las últimas dos semanas y el resultado también ha cambiado. Así que ¡¡¡buena suerte!!!
Voy a publicar mi señal de todos modos a diferencia de algunos..... Bueno, eso es todo... para el registro....
Lo haré, incluso he preparado flores con una tarjeta ))
Eso es genial. Te avisaré cuando puedas enviarlos y no te olvides de enviar un arco.....
Por lo demás, no me importa lo que no puedas hacer, porque eres muy inteligente. Sólo me interesa mi puntuación y mis logros. Y te dieron una herramienta y no la usaste bien, la torciste en tus manos y la tiraste. Así que este es un problema con usted y su enfoque del mercado. Sigue así y obtendrás el mismo resultado. He cambiado mi enfoque en las últimas dos semanas y el resultado también ha cambiado. Así que ¡¡¡buena suerte!!!
Al menos yo publico mi señal a diferencia de algunos..... Bueno, eso es todo... sólo una nota al margen....
por lo que he estado esperando que alguien se inscriba durante mucho tiempo, estaré encantado de hacerlo) por lo que les insto a que lo hagan más rápido