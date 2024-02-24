Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1424
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
al menos explícamelo a mí primero.
¿Y qué?
¿qué debe pasar después del vacío?
¿Y qué?
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (Trading and Beyond)
Aleksey Vyazmikin, 2019.04.04 20:45
Propongo que trabajemos juntos en predictores basados en el fenómeno de la brecha.
En la captura de pantalla se puede ver que las brechas son a menudo los puntos de corrección posteriores - tanto grandes como pequeños - Creo que para aquellos que les gusta trabajar en pequeños movimientos esto puede ser útil.
Así que ya he explicado...
aah, lo tengo.
hechoy un presagio de impulso
Por cierto, según estos datos, los predecesores humanos no tenían una gran masa cerebral...
Todo es mentira...
Shurik, ¿por qué eres tan extraño? Explora el tema si te interesa, si no, no te quejes.
Shurik, ¿por qué eres tan raro? Estudia el tema si te interesa, y si no te interesa, no te quejes.
El tema es relevante para mí y este ponente no es la única fuente de información con la que estoy familiarizado desde hace mucho tiempo, sólo estoy insinuando el hecho de que también debe referirse a otras fuentes de información, y no tomar todo al pie de la letra.
No me insinúes, insinúa a las chicas.
Bien, no voy a perder más tiempo con este tema.
No es Maksimushka la desgraciada.
Misha, Kesha, Chuk y Gek -
Una misma persona.
No, no miro a Alesha,
No me gustan las lagunas desde la infancia.
A.K., A.Nikolaev - con humor...
Y nos reímos juntos bajo la mesa)))
He leído a Blok y a Nabokov,
No es Maksimushka la desgraciada.
Misha, Kesha, Chuk y Huck...
Una misma persona.
No, no estoy mirando a Alyosha,
No me gustan las lagunas desde la infancia.
A.K., A.Nikolaev - con humor...
Y nos reímos juntos bajo la mesa)))
Estribillo (al estilo del rap ruso):
# Inundación, la inundación es agradable como la fornicación #
¶ y no nos prohíben ¶
No uses la alfombra, no regañes al MC
¶ y no molestes al moderador ¶
¶ inundación, inundación, la inundación no está bien ¶
*pero no va a conseguir que te prohíban*
Un ejemplo perfecto de dimorfismo cerebral, o simplemente microcefalia... grazna, pero no se entiende lo que intenta decir. Ha sido así toda su vida.
pero ese es el nivel de fascinación nabokoviana de la Sra. Vizard.
Los profesores incomprendidos siguieron buceando... sobre el nido del cuco...