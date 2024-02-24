Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1349
Se trata de un teorema sobre la representación espectral de las funciones de correlación de los procesos estacionarios.
No da respuestas a las preguntas planteadas.
Entra en la esencia de las preguntas formuladas. E intenta de nuevo responder a ellos.
En ella se basa la representación espectral de un proceso estacionario (p. 248).
Señala, si puedes, otros lugares de este libro relacionados con el concepto de espectro.
¡Exactamente!
Y usted actúa de forma jesuita, preguntando"¿No está de acuerdo con Korolyuk?"Pero Korolyuk no tiene nada que ver. Es sólo una especulación tuya, y un intento de esconderte detrás de la autoridad de otra persona. (Discurso de Cicerón, para usar sus propias palabras)
Korolyuk no afirma en ningún momento queel concepto de espectro se defina sólo para un proceso estacionario.
Korolyuk no afirma en ninguna parte que no exista el concepto de espectro para un proceso no estacionario.
Le animo a que se familiarice con el análisis del espectro: aprenderá muchas cosas interesantes sobre los espectros que no conoce.
¡Exactamente!
Intentaré explicarlo en términos sencillos. Sólo se puede definir un espectro si el ACF depende de una variable y no de dos variables como en el caso general. Esto sólo es cierto para los procesos ampliamente estacionarios (de hecho, esto es parte de su definición).
Sin embargo, con los radioaficionados, la ACF siempre depende de una sola variable, porque no distinguen entre el concepto de ACF y su versión de muestra. Es decir, como he escrito antes, mezclan los conceptos de proceso aleatorio y su realización. Quizás en su ámbito esto no sea crítico, pero para los precios es un error hacerlo.
Para repetir:
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (Trading and Beyond)
Oleg avtomat, 2019.02.19 06:53
Por qué estás tan obsesionado con la teoría... Probablemente porque tus conocimientos se limitan a eso.
Veo que no estás familiarizado con los conceptos de:
1) espectros generalizados;
2) espectros instantáneos;
3) estructura espectral de un proceso inestable.
No sabe cómo se analizan los procesos no estacionarios. Ni siquiera sabes cómo abordarlo.
Búsquelo en Internet y léalo detenidamente. Y no digas más tonterías.
Interésate por las pp. 1, 2, 3, y entenderás cuál es tu error.
Alexei, tienes que llevar la situación hasta el absurdo: abre y dirige un hilo de "Teoría". Sólo "Teoría" y ya está. Eso sería una obra maestra.
Si quieres practicar - haz lo que Warlock y yo pedimos hacer: toma un periodo de tiempo móvil, haz una multiplicación - cómo se comporta la densidad de probabilidad de los incrementos de ticks (o segundos) dentro de este periodo, calcula la curtosis y la asimetría.
Aprenderás mucho y será un caso real.
no entenderá...
no desperdicies tu energía
Las ideas de cuasi estacionariedad, estacionariedad a trozos y similares pueden ser útiles por sí mismas, pero relacionadas con el análisis espectral sólo serán perjudiciales.
Las ideas de cuasi estacionariedad, estacionariedad a trozos y similares pueden ser útiles en sí mismas, pero relacionadas con el análisis espectral sólo serán perjudiciales.
???
¿Dañino? ¿Dañino para quién? o ¿para qué? ¿Dañino para usted? o ¿perjudicial para el análisis espectral? o ¿perjudicial para la ciencia? o ¿perjudicial para la humanidad?
Aparentemente, sin embargo, perjudicial para usted y sólo para usted, porque está confundido.
Aparentemente lo hace...
.
He aquí un problema sencillo, pero muy útil, ¿puedes resolverlo?