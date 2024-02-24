Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1351
Renkoen base a ello estos datos se recogen en incrementos de 0,001
Yep....
Se trata de una reunión de profesionales de primera línea ))))
.....
Renco asume un paso fijo en cada punto de los datos
lo que significa que la distribución de una determinada renegociación sería algo así
Mda....
Se trata de una reunión de profesionales del más alto nivel ))))
.....
Renco asume un paso fijo en cada punto de los datos
lo que significa que la distribución de la serie renco-protegida sería algo así
Estás confundido. El delta de capturas altas es siempre un máximo de 0,001 cláusula igual a la alta y la baja en función de la subida y la bajada.Las especificaciones no son específicas, pero no hay un grial, ni para mí ni para ti. Y cualquiera puede complicar las cosas.
¿De dónde viene esta cifra?, hay 6 columnas en el archivo, la primera de ellas es el tiempo, por lo que no se tendrá en cuenta, las columnas restantes son de la 2 a la 6
Estamos haciendo las distribuciones para todas las columnas .....
Las primeras 5 distribuciones son de las filas originales, las segundas 5 (las de abajo) son de las distribuciones de las filas.
¿De dónde vienen estos dibujos?
Tomemos, por ejemplo, la columna E - precio CERRADO
............
Los incrementos son respectivamente iguales a:
.......
Ahora, el histograma de estos incrementos es lo que parece tan extraño. ¡Y no es Renko!
Si es la primera vez que trabajas con incrementos, intenta predecir el signo "+" o "-" del siguiente incremento, como hizo Doc, por favor.
¡Caballeros!
El Grial se necesita como el aire, por lo que tengo que ir a medidas extremas, pero sin violar la confidencialidad de la información.
Digámoslo así: tengo en mi PM los datos en base a los cuales un tal señor X recibió el codiciado Grial (ver archivo adjunto).
El formato de los datos es estándar: Hora, OHLC, Volumen.
Lo inusual y único es cómo se adquieren los datos. Los incrementos de CLOSE, por ejemplo, tienen la siguiente densidad de distribución:
Parece que no puedo entenderlo...
Por favor, quien no esté ocupado - vea si puede extraer beneficios sin restricciones de estas filas con una red forestal/neural.
Especialmente los que trabajan con devoluciones - por favor.
Necesita una respuesta sencilla: el Grial está ahí/el Grial no está ahí.
Gracias.
¿A qué se debe la historia de los jirones? Da una normal, sin omisiones, entonces quizás tenga sentido mirar algo...
Además del posthttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1344#comment_10678027 sobre la predicción de procesos aleatorios.
Ahora es lo mismo, utilizamos una red neuronal para predecir el valor de la salida del filtro LF sobre datos reales del mercado. Intervalo de predicción - 5 minutos a 1m TF.
Todos los valores están en unidades convencionales en la escala de datos NS, por supuesto, puede ser recalculado en valores reales.
Con valores de la previsión en 5 m < (3-4) o > (3-4) ya puede trabajar en una TS real. No irá en dirección contraria.
Y por cierto - previsión a 10 m
Recordemos que si el tiempo de previsión =0, obtenemos una línea recta a 45 grados.
¿Qué tipo de historia es tan desgarrada? Dame uno normal, sin huecos, entonces quizás haya algo que mirar...
Te di el que me enviaron. Ese hombre no ha estado en contacto desde entonces. Esto no es un cuento de hadas - por favor, créame.
Estoy MUY interesado en este lado a lado - nunca he visto estos antes.
Si sale algo de ello, estudiaremos juntos el algoritmo para su formación. Sólo tengo información incompleta al respecto - obviamente, esta persona no quería hablar de ello :))
Le di al que me enviaron. El hombre no ha vuelto a ponerse en contacto. Esto no es un cuento de hadas - por favor, créame.
Estoy MUY interesado en esta puerta de al lado - Nunca he visto estos antes.
Si sale algo de ello, estudiaremos juntos el algoritmo para su formación. Sólo tengo datos escasos al respecto - obviamente esta persona no quería hablar de ello :))
Supongamos que son puntos de decisión. Entonces tenemos que determinar qué tipo de herramienta es y restaurar el historial para generar predictores, porque obviamente tenía un historial y no sólo números en bruto con una discretización incomprensible.Habrá una historia, podemos pensar cuáles son estos puntos superponiéndolos en el gráfico.
¿sabe cómo ganar dinero con esa distribución?
Si lo hubiera sabido, no habría pedido ayuda aquí.
En general, la historia de cómo este archivo llegó a mis manos es oscura. No entiendo los motivos ni los objetivos de la persona que lo ha enviado. Pero sería muy tonto no investigarlo. EN MI OPINIÓN.