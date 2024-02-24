Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1350
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
.
He aquí un problema sencillo, pero muy útil. ¿Puedes resolverlo?
Será mejor que estudies detenidamente lo que Cooper escribe sobre los procesos aleatorios. Te será realmente útil.
Será mejor que estudies detenidamente lo que Cooper escribe sobre los procesos aleatorios. Te será realmente útil.
;) Se lo agradezco.
¡Caballeros!
El Grial se necesita como el aire, por lo que tengo que ir a medidas extremas, pero sin violar la confidencialidad de la información.
Digámoslo así: tengo en mi PM los datos en base a los cuales un tal señor X recibió el codiciado Grial (ver archivo adjunto).
El formato de los datos es estándar: Hora, OHLC, Volumen.
Lo inusual y único es cómo se adquieren los datos. Los incrementos de CLOSE, por ejemplo, tienen la siguiente densidad de distribución:
Parece que no puedo entenderlo...
Por favor, quien no esté ocupado - vea si puede extraer beneficios sin restricciones de estas filas con una red forestal/neural.
Especialmente los que trabajan con devoluciones - por favor.
Necesita una respuesta sencilla: el Grial está ahí/el Grial no está ahí.
Gracias.
¡Caballeros!
El Grial se necesita como el aire, por lo que tengo que ir a medidas extremas, pero sin violar la confidencialidad de la información.
Digámoslo así: tengo en mi PM los datos en base a los cuales un tal señor X recibió el codiciado Grial (ver archivo adjunto).
El formato de los datos es estándar: Hora, OHLC, Volumen.
Lo inusual y único es cómo se adquieren los datos. Los incrementos de CLOSE, por ejemplo, tienen la siguiente densidad de distribución:
Parece que no puedo entenderlo...
Por favor, quien no esté ocupado - vea si puede extraer beneficios sin restricciones de estas filas con una red forestal/neural.
Especialmente los que trabajan con devoluciones - por favor.
Necesita una respuesta sencilla: el Grial está ahí/el Grial no está ahí.
Gracias.
En cualquier situación poco clara, ¡cuenta el espectro! El espectro es tu elección. (El espectro está ahora disponible también en caso de no estacionariedad)
los ahora famosos, los chMOs ignoran las alas y las colas, pero confían enteramente en una conciencia superior de silicio, rezando a ella en este hilo como verdaderos sufridores, pero no menos fanáticos, privados de Gauss. Amén.
Estaba empezando a pensar que no había nadie aquí...
Al parecer, Lyosha Vyazmikin -el último enfermo de rabia- se perdió en el bosque, tras caer de bruces en un herbario fresco.
Estaba empezando a pensar que no había nadie aquí...
Lyosha Vyazmikin, el último enfermo frenético, aparentemente se perdió en el bosque, cayendo de bruces en un herbario fresco.
Creo que las ideas locas han decaído un poco... Tengo que coger fuerzas y volver a avanzar con un nuevo embotamiento... ))
Leo libros interesantes, demasiado perezoso para escribir algo y nadie responde sobre el tema de mis intereses
Creo que las ideas locas se han desgastado un poco... Tengo que coger fuerzas y volver a avanzar con un nuevo embotamiento... ))
Leo libros interesantes, demasiado perezoso para escribir algo y casi nadie responde sobre el tema de mis intereses
Ya veo.
Bueno, esperemos a los nuevos buscadores furiosos del grial. Es una pena, desde luego, que el hilo esté tan vacío.
¡Caballeros!
El Grial se necesita como el aire, por lo que tengo que ir a medidas extremas, pero sin violar la confidencialidad de la información.
Digámoslo así: tengo en mi PM los datos en base a los cuales un tal señor X recibió el codiciado Grial (ver archivo adjunto).
El formato de los datos es estándar: Hora, OHLC, Volumen.
Lo inusual y único es cómo se adquieren los datos. Los incrementos de CLOSE, por ejemplo, tienen la siguiente densidad de distribución:
Parece que no puedo entenderlo...
Por favor, quien no esté ocupado - vea si puede extraer beneficios sin restricciones de estas filas con una red forestal/neural.
Especialmente los que trabajan con devoluciones - por favor.
Necesita una respuesta sencilla: el Grial está ahí/el Grial no está ahí.
Gracias.
¿De dónde viene esta cifra? Hay 6 columnas en el archivo, la primera de ellas es el tiempo, así que no la tendremos en cuenta, dejaremos las columnas 2 a 6
Estamos haciendo las distribuciones para todas las columnas .....
Las primeras 5 distribuciones son de las filas originales, las segundas 5 (las de abajo) son de las distribuciones de las filas.
¿de dónde salieron estos dibujos?
Renkoen base a ello estos datos se recogen en incrementos de 0,001