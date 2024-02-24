Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1343
Y por cierto,
este resultado de NS en el generador de ruido confirma aún más la posibilidad de "ganar dinero en SB", la posibilidad de "ganar dinero en una moneda". Aunque a mucha gente no le entra en la cabeza.
Bueno, eso es sólo una palabra para el punto.
...tengamos su modelo...
Yuri, intenta añadir algún tipo de artefacto al SB.
Por ejemplo, así: https://smart-lab.ru/blog/186186.php
Se trata de una tarea artificial, realizada sobre un generador de ruido, de modo que este ruido puede predecirse teóricamente. Lo intenté con algunas cuentas por delante.
Si no es un secreto, ¿en qué principios se basa la serie artificial? ¿Es sólo una onda sinusoidal mezclada con ruido, o es algo más complicado?
Pues así es, a una palabra.
Bueno, es absurdo, como el movimiento perpetuo en la física, que es, por supuesto, no es muy obvio absurdo, recuerdo que cuando tenía 7 años hice mi versión de movimiento perpetuo, pero después de mi abuelo explicó las leyes de conservación, he entendido fácilmente que todos los intentos de inútil, por lo que con los intentos de comercio SB, aunque para los principiantes es excusable e incluso recomendable para trabajar a través de)
el circo se ha ido pero los payasos se quedaron
inteligentes, piensen bien qué es un generador de ruido.
viste esa combinación de palabras en la tapa. Bien por ti.