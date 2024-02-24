Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1343

Y por cierto,


este resultado de NS en el generador de ruido confirma aún más la posibilidad de "ganar dinero en SB", la posibilidad de "ganar dinero en una moneda". Aunque a mucha gente no le entra en la cabeza.

Bueno, eso es sólo una palabra para el punto.

 
Yuriy Asaulenko:

...tengamos su modelo...

Yuri, intenta añadir algún tipo de artefacto al SB.

Por ejemplo, así: https://smart-lab.ru/blog/186186.php

Yuriy Asaulenko:


Se trata de una tarea artificial, realizada sobre un generador de ruido, de modo que este ruido puede predecirse teóricamente. Lo intenté con algunas cuentas por delante.

Si no es un secreto, ¿en qué principios se basa la serie artificial? ¿Es sólo una onda sinusoidal mezclada con ruido, o es algo más complicado?

 
Oleg avtomat:

Y por cierto,


este resultado de NS en el generador de ruido confirma aún más la posibilidad de "ganar dinero en SB", la posibilidad de "ganar dinero en una moneda". Aunque a mucha gente no le entra en la cabeza.

Pues así es, a una palabra.

Bueno, es absurdo, como el movimiento perpetuo en la física, que es, por supuesto, no es muy obvio absurdo, recuerdo que cuando tenía 7 años hice mi versión de movimiento perpetuo, pero después de mi abuelo explicó las leyes de conservación, he entendido fácilmente que todos los intentos de inútil, por lo que con los intentos de comercio SB, aunque para los principiantes es excusable e incluso recomendable para trabajar a través de)

Gianni:

Bueno, esto es absurdo, como el movimiento perpetuo en la física, es decir, por supuesto, no es muy obvio absurdo, recuerdo que a la edad de 7 años hice mi propia versión de movimiento perpetuo, pero después de mi abuelo explicó las leyes de conservación, entendí fácilmente que todos los intentos son en vano, al igual que con los intentos de comercio SB, aunque para los principiantes es perdonable e incluso recomendable para trabajar a través de))

inteligentes, piensen bien qué es un generador de ruido.
 
Oleg avtomat:
inteligentes, piensen bien qué es un generador de ruido.
Vitaly Muzichenko:

viste esa combinación de palabras en la tapa. Bien por ti.

 
Hola a todos. En muchos aspectos, los últimos comentaristas sobre el generador de ruido tienen razón. La teoría de la oscilación del mercado de la frecuencia tomada de la ingeniería de radio es un fracaso absoluto. Conocí el FATL SATL alrededor de 2006 y, por supuesto, mostró su inconsistencia en forma de falta de resultados. La fluctuación de alta frecuencia del precio está ahí, pero es sólo una consecuencia del precio. Sí, aquí y ahora había tal frecuencia, y aquí había tal frecuencia. Pero no dice nada sobre la frecuencia que habrá en el futuro. El único logro realmente bueno es CSSA que, según tengo entendido, ha aprendido a completar la punta de la media móvil que se redibuja en SSA pero no se redibuja en CSSA. Los investigadores que toman esta herramienta simplemente la sobrevaloran y le dan demasiada importancia. Bueno, finalmente alguien ha conseguido añadirlo a su TS. Pero, en general, soy escéptico respecto al análisis de frecuencias y, sobre todo, a los generadores de ruido. Aquí estás tratando de deshacerte de él en todos los sentidos, mientras que alguien lo está añadiendo. Los chiflados y todo eso :-)
 
Por cierto, ¿alguien ha visto Trickster? Me dan ganas de debatir con él..... Sí, eso fue un tiempo .... ¡¡¡No somos Nosotros!!! :-)
