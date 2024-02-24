Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1355
La segunda foto es realmente buena. ¿Qué cambios en el algoritmo lo han hecho posible?
Se han modificado los parámetros del filtro para calcular el objetivo. Se eliminaron los componentes de alta frecuencia, que eran los causantes de la propagación. Recordemos que no estoy prediciendo el precio, sólo desplazando el posible centro de su posible distribución.
Ya mucho mejor). Partiendo de la previsión >2 y < -2 por x, apenas se esperan operaciones con pérdidas si cierro en 5 min.
Si ha eliminado el componente HF, tendrá que esperar media hora en lugar de 5 minutos. Y en media hora lo que sucede en la 1ª figura. Así que, puedes coger SL. Pero si los topes son grandes, entonces puede funcionar. Por otro lado un stop grande, cubrirá varios TP pequeños.
No tendrás que hacerlo). Aclarar el objetivo de la formación NS es bueno en cualquier caso. Tampoco se han anulado las paradas y las salidas de las operaciones, y nadie ha prohibido las previsiones en el curso de la operación). Esto aún no se ha estudiado y ni siquiera está en los planes.
La previsión de media hora no es realista en absoluto. Con estos ajustes durante 10-15 minutos todo debería empezar a desmoronarse teóricamente. Y no lo hago a largo plazo.
PS Empezó a deshacerse a los 10 minutos. Pero todavía puedo vivir). En el real, sólo ~1/4 oficios están en el rojo, para la aclaración es necesario dibujar una línea de regresión.
PS2 En general, el componente HF no debe permitir que el precio se vaya muy lejos, salvo en casos extraordinarios. Si quieres ver cuánto suele ir, y si va más, debes usar topes.
En cualquier situación poco clara, ¡cuenta el espectro! El espectro es tu elección. (El espectro ahora también está disponible en el caso de la no estacionariedad)
¿Ha intentado alguna vez contar el espectro de, por ejemplo, cualquier instrumento bursátil o de divisas?
Compruébalo. Será útil. Te abrirá los ojos. Probablemente, te desharás de tus anteojeras.
¿Ha intentado calcular de forma práctica el espectro de, por ejemplo, cualquier instrumento bursátil o de divisas?
Salo y salo - por qué probarlo).
;)))
Hay manteca de cerdo y mucha, pero difiere en sabor, olor, grosor, con pimienta, ajo o ahumado... --- toda la inestabilidad, así es... ;)))))))
¿Ha intentado calcular de forma práctica el espectro de, por ejemplo, cualquier instrumento bursátil o de divisas?
Los radioaficionados no conocen bien los fundamentos del matstat: calcular un análogo muestral de un valor sólo tiene sentido cuando converge al valor verdadero (cuando el tamaño de la muestra crece). Por ejemplo, siempre es posible calcular la media aritmética de una muestra de la distribución Cauchy, pero no significa la expectativa de la distribución.
Los precios no tienen un espectro, ya que se acercan bastante a un proceso de Wiener. Pero a partir de cualquier gráfico particular de ellos (realización de un proceso aleatorio) siempre se puede calcular algo llamándolo espectro.
Los radioaficionados no conocen los fundamentos del matstat: el cálculo de una muestra análoga de un valor sólo tiene sentido cuando converge al valor verdadero (cuando el tamaño de la muestra aumenta). Por ejemplo, siempre es posible calcular la media aritmética de una muestra de una distribución de Cauchy, pero esto no significa que la distribución tenga una media.
En definitiva, no tienes práctica.
La teoría sin la práctica está muerta.
Básicamente, no tienes práctica.
"La teoría sin la práctica está muerta y es infructuosa, y la práctica sin la teoría es inútil y perniciosa".
П. L. Chebyshev
Básicamente, no tienes práctica.
Oleg, para. El camarada es demasiado listo, y lleva una semana tratando de llevarnos al punto de que hasta que papá se caiga por las escaleras, no podemos decir nada sobre el espectro de sus declaraciones sobre el tema, porque no existen.