Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 671
Yo también tengo instrumentos bursátiles en MT, sin ningún problema, uso diferentes sistemas para probarlos ) y sólo recientemente he empezado a tratar con más o menos sentido la multidivisa
Los instrumentos negociados en bolsa también están disponibles en los distribuidores de divisas. Pero el Forex no es un mercado, sino una imitación de un mercado y de las operaciones. Existe un conflicto de intereses: el comerciante-agente. El comerciante celebra contratos con usted con su dinero ganado. Sus ganancias son las pérdidas de los comerciantes.
En el mercado no existe ese conflicto: al corredor no le importa si usted gana o pierde.
En cuanto a la MT como terminal de intercambio, es una cuestión abierta. De todos modos, los corredores (y los comerciantes) no se apresuran a cambiar a ella.
Muchos ya se han cambiado al ruso, los americanos y los europeos tienen bastantes terminales propios.
Creo que no es tan fácil llegar allí.
Creo que hay tres corredores.) ¿Dónde están muchos? Y no han cambiado, pero el uso junto con otros terminales. Estoy de acuerdo en que MT no es un mal terminal de forex (el mejor que tenemos). Pero para el mercado de divisas no lo utilizaría. Y no es por la velocidad: aquí la MT no está nada mal. La funcionalidad de la bolsa es claramente insuficiente.
Algunos instrumentos extranjeros ya se negocian en la bolsa rusa. Y para las divisas y los metales preciosos existe un equivalente completo de lo que tenemos en Forex. En cambio, para las divisas hay menos pares.
Por cierto, no es necesario pasar por CME, las comisiones son pesadas allí.
ZS2 La tasa de la terminal y tenemos algunos corredores tomar. Hasta 300 p / mes. (Eso es un máximo de 1 transacción desafortunada).
No entiendo por qué hay que operar en el mercado de futuros, pero hay que comprobar la rentabilidad.
No tengo ningún problema con la reventa en Rusia.
Molesto )) parece que el sistema número 2 también tendrá que ser desechado, quedará el último
Experimentaré más con el número de árboles y entonces acabaré con él.
Para la MT rusa no hay alternativa para el trading algorítmico. Quick es una basura. He examinado muchos terminales tanto de pago como gratuitos. ¿Pero sabes cuál es su problema? O bien son terriblemente defectuosos, o no tienen la documentación adecuada, o no se pueden ampliar. Conjunto estándar de indicadores innecesarios. Así que no hay alternativa a la MT, aunque también tiene sus inconvenientes. Casi intenté escribir mi propio terminal destinado sólo a mí. Pero si empiezas a escribirlo, puede que te olvides del comercio. ¿Sabes cuál es el poder de la MT? Es un probador con pruebas de avance. Es muy difícil probar la estrategia visualmente. Se necesitará mucho tiempo en la demostración. Sólo existe el probador. Así que aprende a programar. Es cierto que no es suficiente para tener éxito en el comercio.
No lo sé. Hago pruebas con mi probador, en un entorno visual (algo así como R). Después de las pruebas puedes calcular cualquier cosa: cualquier estadística, cualquier gráfico, incluso los tridimensionales.
Garrapatas, sí, no, al menos 1 min. Pero no son realmente necesarios, los minutos son suficientes incluso para las estrategias de scalper.
Yuri, no es interesante quién hace qué).
Yuri, no es interesante quién hace qué... mejor que se lancen más ideas :))
Y de todos modos, no oyes, o no escuchas). Puedes publicar aquí las ideas del Grial sin riesgo de que te las roben). Nadie prestará atención: todos están ocupados con el proceso).
Debo decir que yo también estoy más interesado en el proceso. Bueno, aquí está el resultado, y ahora que - encender y apagar. Ugh.Al final del sexto año, a Hu Jou le pareció que había penetrado en la esencia misma del arte de la caza. Pues no la presa, sino el concepto mismo se ha convertido en lo principal para él. (с)
:))))))))))))))))) Te escucho. "¡Este hombre soy yo! Yo soy este hombre".
Pero esencialmente, sí. Puedes dejar el algoritmo del Grial sin rastro, nadie le prestaría atención.