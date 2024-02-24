Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1192
Lo encontré, de golpe.
sí, gracias, ya lo he descargado )
la estadística es la cabeza o lo que sea... en resumen, un marco para la búsqueda de patrones estadísticos debe construirse más tarde, como para buscar qué sobreajustar con una red neuronal
Una vez escribiste sobre Quantopian. ¿Tienen algo interesante?
Hace mucho tiempo que no la visito. Bueno, los comerciantes de allí, si se les puede llamar así, son más sofisticados que los de aquí.
¿Y el enfoque, cuando todo está en un solo entorno y el análisis y el comercio? Es interesante cómo se ve en la práctica.
lo único que debes saber es que no sé qué hacer con python.
A mí me parece un lenguaje fabuloso para el comercio. Si no sabes usar python, puedes usarlo para operar.
Bueno, en la práctica hay api a diferentes intercambios y corredores, por qué no ... especialmente si los intercambios de cripto son populares ahora, creo que python es fácil de conseguir
A mí me parece un lenguaje fabuloso para el comercio. Todavía estoy buscando mi sistema de MO.
Tampoco he estudiado los detalles. Me parece que en su entorno no se puede conectar cualquier paquete arbitrario, sólo los aprobados. ¿Y qué pasa si no te gustan sus cotizaciones?
No está claro hasta qué punto las ventajas superan a los inconvenientes.
su entorno es un paquete también, el probador es básicamente allí y el descargador de presupuestos creo. no tienes que hacer nada en el sitio...
Tienen un lema real y no tengo que ponerlos en el sitio.
No sé, es una molestia cambiar a otro lenguaje para construir TS, para mí es puramente porque me gusta MO.
Maxim, ¿has buscado bibliotecas C# .net para MO?
Eso sería genial, si es que existe, MT5 tiene soporte .net, el Windows soporta NET Framework desde hace mucho tiempo, ahora revisé el artículo de GoogleSimple C# Compiler- sin instalar nada al Windows, obtuve mi "Hello Windows" en la consola... genial, la tecnología, sin embargo!
ahí está la idea principal, si Metakvot se mueve en esta dirección significa que habrá soporte, o más bien ya lo hay y será conveniente conseguir el modelo en sharpe y conectarlo a MT sin retoques
;)
Las librerías de c++ son todas MO, para sharp hay Accord-framework.net, no sé más
hicieron un lenguaje especial como para MO... se me olvida el nombre... sharp es algo así... pero en realidad no hay nada, el tema no se está desarrollando porque todo el mundo está pythonizando
el tema no se desarrolla porque todo el mundo es pitoniso.
Supongo que tienes razón, lo he buscado en Google, es sencillo, es de un blog:
Empezando a escribir en Python... primero guiones, luego mi primer "gran" programa... Empecé a escribir código de trabajo de inmediato. A veces ni siquiera entendía cómo funcionaba, pero luego escribía y conseguía un guión que funcionaba. Esto fue especialmente satisfactorio, porque estaba utilizando estos guiones para mis propias necesidades. Inicialmente escribí un pequeño scraper, que tomaba datos de un sitio, que luego procesaba en un programa que escribí en Lazarus (cuánto tiempo hace...). No conocía bien el lenguaje, pero el script fue escrito casi a ciegas en nano, gracias a los ejemplos en la documentación y en google.
MO es una cosa de alto nivel, python es un lenguaje de alto nivel... qué podría ser más armonioso. con todo tipo de dlls es difícil construir un modelo de trabajo, mucho menos investigar algo
en mql5 también... pero aquí tengo un buen probador y una base :)