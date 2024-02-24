Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1198
Necesito comunicarme - los videos son comunes, no discuto.
Nunca he podido resolver el problema de dividir los cálculos en clusters - R tiene una biblioteca, pero no he descubierto cómo activarla sin modificar mucho el código, y no he encontrado a nadie que lo haga...
http://ods.ai/
por cierto, ¿hay actividad en el grupo de discordia?
¿Alguien tiene alguna idea sobre cómo describir tales curvas? Se trata de crear predictores....
En general mirando estas curvas quiero hacer una máquina semiautomática que mejore todos los indicadores importantes - aprendizaje lento y ejecutar desde un lugar de parada con una selección aleatoria de predictores para construir un árbol, y así iteraciones de 1000 y de ellos elegir la mejor opción, porque este enfoque de aprendizaje por logloss no parece correcto, mirando el gráfico de los cambios en otros indicadores.
No entiendo en absoluto lo que es un grupo legítimo de personas...
es difícil contigo )
Es cierto :)
Llevo seis meses sin poder terminar nada, el interés ha disminuido.
Así que sin mí, al menos por ahora.
Ilusiones. Y tú lo entiendes. Por eso ha bajado el interés.
¿Qué quiere decir, cómo los describe? ¿Deben subir, bajar? ¿Qué quiere que hagan?
Algunos indicadores suben y otros bajan... mientras que la idea de controlar la reducción máxima y contar el número de puntos dentro de 2\3 de crecimiento viene a la mente - todo esto sería indicativo del final {deterioro} de la curva de aprendizaje. Añadiré puntos de extremo como porcentaje de tiempo y quizás un factor de pendiente... ¿qué más es posible?
No sé si serviría de algo, pero... Podrías probar la correlación. Imagina el resultado ideal que quieres en forma de curva deseada, y luego en el proceso de búsqueda del mejor modelo compara el resultado actual con el ideal (tu curva ideal) calculando la correlación. El modelo con mayor correlación con el ideal será el más cercano al modelo que se busca
¡¡¡Gran blog!!!
Aconsejo a todo el mundo que busque enhttps://smart-lab.ru/my/egenui/blog/all/