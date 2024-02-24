Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1135
Aquí está la respuesta.
¿Pero a qué pregunta? :)
deberías avergonzarte del resultado
ahaha)))), enséñame tu indicador de tendencia, que al menos no será mucho peor....
En un piso, tu sistema apestará.
En un piso, su sistema fallará.
no
gastará al pasar de plano a tendencia
En primer lugar, ¿qué es esto?
En segundo lugar, ¿has hecho coincidir intencionadamente los colores para que no se vea nada?tercero, ¿dónde está la dirección del trato como la mía?
En segundo lugar, ¿elegiste colores cercanos a propósito para que no tuviera sentido?
El Sr. Hetero parece que es aún peor que tú en esto).
Estaba hablando de predecir la dirección de un comercio
no se trata de flots, tendencias...
Lo siento, pensé que querías distinguir una tendencia de un plano, si la dirección no tiene sentido, no puedes distinguir un buen patrón del ruido a ojo, sólo usa la correlación por ejemplo o el backtest
¿No te da vergüenza?
¿cómo puedo decírtelo? es más bien una risa)))
¿Cómo decirlo? Es más bien divertido).
tus fotos son graciosas, puedes poner fotos de tus muñecas o cuchillos aquí, igual tiene sentido
ok, si te gusta te haré unas fotos y créeme que serán mucho más chulas que las tuyas
Indicador Heiken Ashi sin ajustes.
tal vez sería mejor ir directamente a una parrilla de pedidos... ;)