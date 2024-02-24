Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1128
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Los jóvenes de hoy en día ni siquiera saben lo bueno que era Neuroshel, y su resurgimiento supera ahora a cualquier software de análisis. Es como comparar MT en relación con otros terminales, y NS en relación con otro software de análisis de mercado es simplemente el líder indiscutible. Sí, la unidad de la red neural estaba terriblemente jodida. Las redes allí se enseñaron ferozmente, etc. Pero la idea que se expone en él conquistará los corazones de cualquier comerciante que no esté familiarizado con la programación, porque no era necesario...
Todo el trabajo se llevó a cabo exclusivamente con un conjunto completo de datos, no hubo ninguna barquedad y cualquier teoría para la TS se probó en 10 minutos únicamente con la ayuda del ratón. Recuerdo que me cambiaba los ratones como guantes durante el año, pero no es un gran problema crear un anidamiento infinito del indicador en el indicador. Conectando la DLL. Recuerdo que Cloth fue uno de los primeros de nuestra empresa que empezó a escribirlas. No el punto....
Cuando se ejecuta el programa hay más de tres botones, pero la flexibilidad del programa era tan alta que cualquier teoría se probaba primero allí y si era útil se podía implementar en MT. Este software permitía a personas poco experimentadas en programación hacer TC a la par que los profesionales. La apariencia era humilde, pero las posibilidades eran infinitas. No te tomes esto como una publicidad, que yo sepa ya no admite BUT.
Realmente quiero revivirlo. No recoger el código de otra persona, y escribir un programa de este tipo desde cero, tomando la idea del enfoque de la construcción de estrategias y sistemas como un todo.........
Está claro que hay que invertir y que los programadores deben ser de Dios, como dijo una vez Klot de sí mismo. Como solía decir Wizard???? Los programará a tope. Reshetov es uno de ellos, por cierto. Debe estar de cabeza viéndome estropear su código por la noche, pero lo arreglaré, lo prometo.....
Definitivamente lanzaré este proyecto, pero será más moderno con las tecnologías actuales en el NS y créanme que la demanda de tal producto será simplemente enorme, dado que los comerciantes se convierten en programadores bajo coacción. Y no hay ningún código. El mercado no es sólo el robot de comercio real, sino también el propio robot de comercio, por eso el mercado es más atractivo para ellos. Si los inversores o los programadores leen este mensaje, por favor, póngase en contacto conmigo en privado y podemos discutir cómo lo veo. Pero este programa será una descarga de splash desde playstore.........
Todo esto se hace con 10 líneas en R, incluyendo la salida de equi en el gráfico))
Oye, ¿como entreno una red u otro clasificador en el P-Classic por función de fitness? He buscado en Google todo, no he encontrado nada((
¿O es imposible, en principio, esa formación sin AG?
No sin ga, no lo sé. ¿Hiciste tu matraca?
¿De verdad? Ni siquiera lo he probado... Fallé unas cuantas veces en el modo de prueba en línea y perdí el interés abruptamente, tal vez vuelva algún día...
He hecho algunos experimentos con medidas de proximidad, la cointegración funciona muy bien (test de Dickey Fuller), en lugar de la correlación o la distancia euclidiana, ni siquiera necesito buscar patrón tras patrón, puedo hacerlo directamente por el estándar -> encontrar análogos - promediar - obtener previsión - ir
Quiero hacer algo adaptable, pero me faltan conocimientos
He terminado)))
sólo está coqueteando... para hacerte sentir mejor ;)
Demasiado y poco es malo, siempre debe haber una media dorada, es decir, medida))
es cierto ;))
Leí la noticia, me interesó la foto, una búsqueda sobre la foto dio un resultado:
bueno si google determina que la IA es esto, entonces una foto...
Así que... bueno, rápido, todos entrecerrando los ojos y que
que puede ver los programas e indicadores aquí ????
;)
así que... bueno, lo rápido que todo el mundo entrecierra los ojos y quiénve qué programas e indicadores aquí????
;)
En el monitor de la izquierda hay una especie de gráfico de distribución. ¿Sí? ¿No?
Hay una especie de gráfico de distribución en el monitor izquierdo. ¿Sí? ¿No?
¿Cómo voy a saberlo? Si lo supiera... ¡¡¡Estaría aquí sentado ganando dinero!!! ¡Pero es una buena foto! ;)
Hay una especie de gráfico de distribución en el monitor izquierdo. ¿Sí? ¿No?
No, creo que hay gente "adulta" trabajando allí y no hay distribuciones.
Hay una especie de gráfico de distribución en el monitor izquierdo. ¿Sí? ¿No?
¡¡los volúmenes horizontales habituales!! ¡Jesús! ¿De dónde salieron ustedes? )) Ah, se me olvidaba que este es un foro de Forex)