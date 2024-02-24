Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1134
He creado un indicador que es bastante bueno para destacar las tendencias, hasta ahora lo he llamado supertendencia))
Ahora hay dos versiones en desarrollo, en la Fig. Eur 5min 25k puntos
La tendencia azul es al alza, la roja a la baja,
Una versión va por delante de la otra y viceversa, creo que simplemente las cruzaré...
Este indicador no tiene ajustes, ni periodos, ni MO todavía)) la idea principal en el indicador es la adaptabilidad y la econometría...
En mi opinión, este es el mejor de los indicadores de tendencia que he hecho, aunque los cálculos para las pruebas son bastante caros, pero vale la pena ...
Así que ahí tienes)) Buena suerte a todos.
https://www.mql5.com/ru/code/16774
Intentaré mantenerlo en el plano.
de todas formas sufrirás en el piso
veamos, las pruebas mostrarán....
Mi indicador no tiene nada que ver con lo que hay en el enlace, ni tiene nada que ver con las medias móviles, es fundamentalmente diferente.
Ni siquiera está dibujado por el precio como suele ser
Mi indicador no tiene nada que ver con lo que hay en el enlace, ni tiene nada que ver con las medias móviles, es fundamentalmente diferente en todos los sentidos
lo mismo en el fondo pero no en la formaaunque será interesante ver las pruebas
Vamos a ver Max, realmente quiero que te equivoques ))
La experiencia dice que los milagros no ocurren, pero por otro lado la experiencia dice que he creado algo, que no se parece a nada que haya hecho antes.
se ve bien
sólo un problema
la línea entre un plano y una tendencia es casi lo mismo que cruzar 2 MAs con todas las pérdidas de spreads múltiples resultantes
Sí, todo es una mierda. MAs, un canal, + una ruptura del canal. Y todo el amor.
))))) ahah
¿Qué eres, un estudiante del club de forex? ))¿Por qué? El estocástico es mejor))
Esta es mi respuesta.
¿Qué pasa con los limpiaparabrisas? Estocástico es mejor))))