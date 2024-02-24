Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1130
Entonces, ¿si se toma una ventana del tamaño de toda la historia, será plana desde el principio hasta el final?
¿Por qué?
¿Por qué?
sólo me pregunto qué ocurrirá.
(¿No es una opción mirar con los ojos? ))
(¿No es una opción mirar con los ojos? ))
ahora hay un algoritmo ;)
¿vamos a echar un vistazo?
ahora hay un algoritmo ;)
¿vamos a ver?
También podemos tratar de encontrar el movimiento direccional en términos del algoritmo
consideraremos una tendencia cuando dos parámetros sean inferiores a dos
y un piso, como era, más de 7
un piso está marcado en azul y una tendencia en rosa
Fueron 50 puntos en la ventana deslizante.
y ahora son 200 puntos
¿Cómo se puede saber en tiempo real cuando hay un patrón... son las fotos de la historia
¿cómo se sabe en tiempo real cuando se ha iniciado un patrón... Son las fotos de la historia otra vez.
De ninguna manera en tiempo real, sólo al final de la ventana deslizante... Pero la cuestión es que nadie sabía ni siquiera cómo algoritmizar este patrón post factum, eso es lo primero, y lo segundo es que estas cosas se pueden agrupar y quizás no se puedan obtener malas señales
Bueno, tuve la tarea de voltear mi sistema algorítmicamente, lo hice. Bravo por mí, jaja).
¿Por qué están las zonas no sombreadas en la primera figura?
Notengo ni idea de qué hacer con él.
Son las zonas en las que x1 y x2 eran mayores que "1" (tendencia) y eran menores que 8 (plano)
Estos están en el medio entre un piso y una tendencia
De ninguna manera en tiempo real, sólo al final de la ventana deslizante... Pero el punto es que nadie sabía post factum cómo algoritmizar esta mosca, eso es lo primero, y lo segundo - estas cosas pueden ser de alguna manera agrupadas y tal vez obtener buenas señales
Bueno, tenía la tarea de algoritmizar un flotador para mi sistema, lo hice) bravo por mí, jaja)
no, nunca creeré en tal cosa - que funcione
Esto no es un TF.
Así es, no es un TF, los ejemplos se hicieron sobre precios generados aleatoriamente para la comodidad y rapidez de reproducir los ejemplos. Puedes coger la TF que quieras.