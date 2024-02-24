Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2271
Sí, sólo esbozo de cómo se ve el problema desde este punto de vista.
pero es posible buscar formas de predecir el inicio del ciclo
y el final)
o hacer como en las estrategias convencionales con la expectativa de que funcione durante un tiempo.
Como hacer que las neuronas dibujen las líneas de tendencia
Eso es un mito, ¡no funciona!
Desgraciadamente este es el estándar de la industria((Así que a la fábrica gg.
Como, por ejemplo, conseguir que la red neuronal dibuje líneas de tendencia.
Es fácil dibujarlos, pero sólo es cuestión de encontrar datos significativos.
es fácil de dibujar...
pruébalo))
Calculo los índices entre los extremos mínimos y por separado entre los extremos máximos. Si son aproximadamente iguales, significa que hay una tendencia, en el medio habrá una línea. Es cierto que el algoritmo es complicado.
¿Qué tienen que ver tú y tus cálculos con esto? ))
El algoritmo debería hacernos dibujar una línea - la línea desde la cual el precio rebotará. La línea se traza sin ninguna restricción, (sin atarse a nada recto) Te AMO dibuja como quiere, de lo que quiere...
Bueno, aquí hay una pregunta...
¿cómo va a representar esta línea al algoritmo?
¿cómo lo vas a enseñar?
¿cómo se normalizan los datos?
Este no es un artículo con código ya hecho, o un iris de Fisher por ejemplos, aquí cada paso debe ser inventado por ti mismo, y no encontrarás ningún ejemplo ya hecho
Lo mismo. Cómo preparar los datos para la formación.