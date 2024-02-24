Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1131
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
No diré nada)))
Dime, ¿cuál es el problema? Acepto las críticas.
Dime, ¿cuál es el problema, acepto las críticas
Las zonas están por todas partes.
no está muy claro lo que está pasando.
la zona plana se comió la tendencia...
hasta ahora una decisión ambigua
Ahh, veo.... Ya se lo pregunté a Toxica en este hilo, ahora te toca a ti... ¿No te aprieta el Napoleón?
)))
Joder, dónde estabas cuando llevaba días preguntando a todo el mundo aquí cómo buscar un flotador))).
Bueno, de todos modos usaré mi indicador.
Sustituya la palabra "plano" por la palabra "consolidación",
También hay un canal, lateral, diente de sierra, densidad ))
Yo lo llamo "flyaway", supongo que me he acostumbrado a ello.
radikal.ru/video/m9Ct2f9xDCn
Gracias, la música está bien))
También me preguntaba si hay una alternancia regular entre los flotadores.
He ejecutado una ventana deslizante en el euro y he registrado las características de mi función
Hagamos un análisis del espectro)))
Lo siento, he cambiado el árbol equivocado.
Resulta que podemos predecir los intervalos entre los bemoles y si podemos predecir la aproximación a los bemoles es algo más
O tal vez he encontrado un ciclo de volatilidad normal yVizard se retuerce de risa))
También me preguntaba si hay una alternancia regular entre los flotadores.
He ejecutado una ventana deslizante en el euro y he registrado las características de mi función
Realicemos un análisis espectral))
Resulta que se pueden predecir los intervalos entre los bemoles y si podemos predecir la aproximación a los bemoles ya es algo
El periodo de una serie de precios es infinito
Y tu periodo será un múltiplo de tu ventana.En este caso, si el cotier pasa por encima de la ventana (y lo hará en dinámica, al 100%), se producirá un error.
No voy a decir nada)))
ya he escrito en el hilo sobre mirar las "curvas" en el probador, has pasado a un nuevo nivel de "curvas" )))
Es extraño escuchar esa pregunta de un hombre que escribió SSA
¿O no lo hizo?
No voy a decir nada))))
Lo he dicho yo mismo )))
Así es, es el mismo ciclo.
SSA es genial, me acordé de mi trabajo con las matrices, por así decirlo, para recargar mi mente, y aparecieron algunas ideas sobre la previsión, entonces voy a poner las matrices de trayectoria en las redes neuronales, y luego... Usaré las curvas o seguiré leyendo ;)
las curvas no funcionan)