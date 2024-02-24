Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2267
¿Y en qué página se formará la idea y nacerá algo que valga la pena?
es sólo en el pago por adelantado
No entendí nada sobre el ruido y el filtro y las combinaciones de mash-ups. Pero quizás sea lo mejor.
Digamos que hay una máscara condicional, como representante de los filtros. Para hacer ingeniería inversa, hay que aplicarla al ruido o a un solo pulso. A continuación, obtenemos un espectro de él, y el espectro muestra todos sus parámetros, frecuencias de corte, etc.
Tal vez este método también funcione con las mallas.
camarada, eres un idiota de por vida.
ve a vender tus indicadores de mierda en el mercado multimillonario
cálmate porque no te vas a escapar, nunca
aquí hay otro para que entiendas lo que dicen.
"Entiendo que desarrolles tus horizontes practicando la escritura de código en diferentes lenguajes, lo que lleva a un montón de objetos extraños en el programa, pero no seas maleducado - esta es tu dolorosa manera, no la mía.
Cálmate porque no lo harás, nunca.
leer arriba
Ah... supongo que... Sólo quería enseñar la red para el comercio de algunos martingala )
No entiendes nada, este hilo solo sirve para reclutar sectarios del gran Pensador
Para hacerlo con la lógica normal o con una rejilla separada para esta tarea
todo lo mismo que de costumbre, sólo marcas con el promedio en mente. Es un diseño completamente diferente allí, lo cual es interesante
Está bien, viértelo en el mercado con un billón de facturación mensual
no sé cómo mcl ((
5k aprendiz
Prueba de 40k
Prueba mi criterio por tu cuenta con gmm, en teoría debería funcionar mejor