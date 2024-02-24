Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1125
¿Le pasa algo a tu cerebro? ¿Qué coño es eso de "adelante"? ?????? Te has ajustado al ruido (10 días de minutos) y ejecutas este aleatorio en la demo. No necesito ver "lo que va a pasar", lo sé de antemano.
Para los dos estudiosos: hacia adelante es mínimo 200 transacciones (sólo como una pista para la elaboración), mientras que un normal 1000-3000 ofertas si SR>3, si SR<3 entonces la necesidad de aún más ofertas, en los datos que de ninguna manera no podía ser visto cuando la formación, han entrenado en un año en los minutos, probado durante 2-3 meses, o mejor entrenado durante 3-5 años, probado en un año y, por supuesto, la prueba de tomar del futuro )))) Por Dios, los jardines de infancia, los osos gitanos y los casi-mercaderes, que se jodan...
Amigo, vamos, no le des importancia al tipo. Se entrenó durante diez días y, según las reglas del género, un modelo no puede durar mucho tiempo. La pregunta es. ¿Será capaz de repetir este resultado con la siguiente optimización:::
Estás loco de remate). Eres nuestro maldito ídolo, maestro, mentor... eres nuestro maldito ídolo, maestro, mentor...))
OOO veo que la artillería pesada ya está aquí y estoy borracho.... *Sujétense a mí, siete de ustedes*)
necesitas información para el cerebro, muestra al menos algo que respalde lo que describes, de lo contrario, a juzgar por las falsas publicaciones anteriores, es basura ociosa...
En uno al azar. El segundo, por favor, no pidas añadirlo, se te caerá la baba.
Algún tiempo funcionará en cualquier oveja, la buena)))).
Escucha, ¿realmente crees que OOS es genial en este ejemplo???? No lo creo...... Dime, ¿qué vas a hacer en estos puntos?
Misha, no voy a hacer nada allí)))) Lo único que haría es mirar el mercado y compararlo con el comercio real).
Así que ese es el punto en el que el 90% de los usuarios de esta optimización en particular es probable que apague el robot. Las detracciones son demasiado elevadas. Es entonces cuando te preguntas. ¿Qué es? Sólo una caída en el equilibrio o un retroceso. Es que... ...sólo información para principiantes. Los problemas en el comercio real son de otro tipo....
Mirad, chicos, estoy un poco agitado por la comprobación de mi métrica y todo lo que tengo que hacer para solucionarlo es ayudar con la respuesta.
En java, tengo esta expresión
double[] pattern = min.get(i);, donde min es array-list y en este ejemplo, la cadena completa se pasa al patrón.
Necesito pasar esta cadena al patrón pero sólo de 1 a 5 elementos, y del quinto al décimo a otra variable. Alguna idea????
Misha no voy a hacer nada allí)))) Este es un ejemplo de cómo hacer un traqueteo en 1 al azar, no más))))
No es necesario hacer estas preguntas si se quiere hacer un modelo adecuado con un
y observar el AOS en los datos marcados, no adivinar a ojo el equis.
acaba de repetirlo por centésima vez. 0,7 en el color de la vela es bueno, en el tuyo es una basura...
Describí el uso clásico de mo, te di la p, tenías todo, pero...
te lo perdiste otra vez y te fuiste a trabajar el lunes))))
Sí, bueno... Me alegro de trabajar allí. No es Gazprom, sabes. Es Google, sólo que en su propio campo.... :-)
¡Escúpelo! Dónde y en qué trabajas. Vamos a divertirnos un poco...
Y con java help???? Eso es todo....... Piensa en ello como una línea. No sé cómo acceder a un elemento de cadena en una lista. Ya he probado todo por intuición y ya estoy jodido. Y tú dices que lo pongas ahí fuera... y no estoy hablando del trabajo, estoy hablando de todo el asunto....
Sí, eres un maximalista y sadomasoquista. Bueno, 200 ofertas sigue habiendo, pero 1.000-3.000 ya es una burla). Y formarse durante 3 años para una serie de instrumentos es un sinsentido. 2 años: es la vida útil de un sistema debido a los cambios del mercado. Incluso mis sistemas - de 4 a 10 operaciones por día, durante 2 años harán alrededor de 2000 operaciones antes de morir.
Enseñar con datos de hace un año es una pérdida de tiempo. Los 6 meses anteriores es todo lo que tenemos para la formación y las pruebas. En total son unos 600 intercambios. Dicho esto, no se puede discutir que 3 años y 3000 ofertas serían buenas. Sí, bien, pero ¿dónde conseguirlos?
Otra cuestión es qué enseñar y qué examinar. Parece más lógico enseñar en los últimos 3 meses. Luego hay que probar en los anteriores. Pero enseñar los anteriores significa enseñar algo que ya se ha perdido durante mucho tiempo.
Así que la teoría es buena cuando tomamos el mercado como un sistema rígido y preservado. En mi opinión, el mercado cambia significativamente incluso en unos pocos meses.