Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más
Pues no,
Así que, no.
Solo, mirando la luna...
Muy bien, aquí hay un tema para ti que creo que podrás entender, a diferencia de los jóvenes. Después de todo, hay que entender que las mentes jóvenes nos leen también.... :-) Booze.....
El punto clave en el comercio real, en contraste con la investigación, la búsqueda, las construcciones, etc. es la credibilidad del modelo cuando lo pones en la cuenta real. También es muy importante el momento en que se empieza a trabajar con la ST, como se ve en la imagen de ahora. La pregunta que tiene que responder el HANDWATCHER sobre el robot (qué nombre más chulo me he puesto, ¿no?) es si hay que marcar o no el TC ahora?????
¡¡¡¡¡Apuestas GOSPELS!!!!!
¡¡¡¡Apuesto a que no, a pesar de que está de pie en real!!!!
A los gurús no se les escucha, se les utiliza. Si uno es admirado durante más de un año, está atrapado. Al exaltar a otro, te menosprecias a ti mismo. Basta ya. Con un verdadero maestro, los alumnos se convierten rápidamente en gurús. Para advertir a los demás sobre los gurús con bigote.
Espero que sea una cita de alguna revista femenina, si no, empiezo a temerte en silencio).
Podrías clavarme un cuchillo en el costado si me encuentras por casualidad?????:-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Acerca de obsoleto, estoy totalmente de acuerdo con usted, así que empecé a mejorar, pero un precio de miseria de todas las mejoras si el futuro no es seguro y determinar la futura generalizabilidad del polinomio es imposible y todas las métricas actuales no tienen nada que hacer, y son sólo la naturaleza condicional de la definición de los modelos resultantes. Los algoritmos y métodos derivados en los últimos años ciertamente mejoran los resultados de generalización, pero ninguna de las estimaciones conocidas determina la futura generalizabilidad del polinomio. Y determinan la actual con una sobreestimación severa y no siempre adecuada. Estoy seguro de que no entenderás este texto a la primera, Maxim, así que léelo de nuevo. Es el pez, no el método de construcción. Con un polinomio de alta calidad se puede construir el modelado en una simple retropropagación del error en caso de una contingencia.... así.... espera un minuto....
Sólo hay un modelo de complejidad óptima que satisface el criterio de calidad externa. No es tu culpa que no conozcas el criterio. Déjalo ir.
Vamos.... De ninguna manera... Maximka... iluminarme. Te lo agradecería.... Cuál es su criterio allí?????
Este conocimiento es demasiado sagrado. La tuya y la mía. Ni una palabra más. Los polinomios deben ser excluidos de los diálogos.
Bueno, eso es lo que quiero decir. Ni tú ni yo los tenemos.... Pero tengo una teoría y dentro de su marco hay opciones interesantes para resolver este problema, que quiero poner en práctica en mi bloque en Reshetov!!!! Añadiré una evaluación de expertos allí y por ello obtendré el premio de la academia de cine!!!!! AAAA Max, qué te parece :-)
Es una larga espera). Vamos, publica un vídeo ahora. Brindemos por los chicos. Deséenlos bien.
Vamos monsieur, me voy a la cama ahora...... Ya sabes por qué no te pagan por tus posts, porque los borras :-)
Pensaba que era mi Maestro, que lleva la luz a la gente sin ninguna compensación).
Lo soy, sólo que a mí me pagan por ello y a ti no :-) Pero los llevo de forma gratuita. Después de todo, mi pensamiento vale mucho :-) Tú más que nadie deberías saberlo......
hojeando el artículohttps://www.mql5.com/ru/articles/5008
un artículo sobre "¡Hola mundo!" - nada del otro mundo, pero me interesó este gráfico.... Bueno, eso es un poco el predictor perfecto :)
ZS: ¡¡¡No estoy sugiriendo invertir las operaciones en relación a este gráfico!!! - no hay peces allí ;)
Ayer volví a leer todo el hilo - ¡Dios, fue una pasada! Multitud de enfermos, empujándose unos a otros, desgarrando las redes como leones, es decir, literalmente con los dientes. Brillando con ingenio y locura... Servían todo lo que se movía, hasta un diablo calvo...
¿Y luego qué pasó? Apatía, rodillas débiles y vacío... La resaca de siempre.
Una vez más, prepare datos de entrada que cumplan los requisitos de Kolmogorov y será feliz.