Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1083
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
divertidísimo...
lo mismo.
Lo sabemos, lo hemos oído:)
¿a qué se debe?
https://www.forexfactory.com/showthread.php?t=278340
Conéctalo al TS y verás. Si en la red, tienes que prepararlo adecuadamente, de lo contrario se volverá loco (niveles).
aquí se cocina normalmente, no me queda claro todavía....
Los extremos habituales no funcionan, varias combinaciones complejas funcionan en el camino, pero la cuadrícula no las encuentra. Necesitaría un algoritmo independiente que reuniera las combinaciones y comprobara su validez y sólo entonces la red estaría lista... pero hay muchas preguntas sobre el algoritmo, o más bien simplemente no sé cómo implementarlo todavía ni siquiera a nivel de diagrama de bloques
Árboles y demás en el bosque.
Bueno, sí, pero ese es el siguiente paso, pero estoy atascado en el primero - la transformación de la información, por lo que para buscar combinaciones que necesitamos para crear primero, los de dividir los datos en ciertas piezas de los grupos que podemos conectar, añadir, tirar en general combinar ... pero cómo hacer esto, lo que contar como piezas que no sé ...
Aquí hay un patrón simple, pero el de dos tiempos, no hay red no lo encontrará ahora dibujar ...
1) esperar el movimiento en zigzag
2) es un proceso multidireccional, el precio puede moverse en cualquier lugar, siempre y cuando haya superado los 261,8
3) Sólo después se puede esperar el rebote de la línea del 100%, es decir, la condición (2) puede ocurrir o no, o puede no ocurrir en absoluto
Puede que el rebote no se produzca, pero es más probable que se deba a que algo no se tiene en cuenta, y (algo) ocurre.
1) Verás, escribí un movimiento en zigzag en el lenguaje humano, todo es simple, pero lo que es el movimiento - una onda en un código? ¿Cómo se puede programar si el mercado es fractal? Y tengo que programar, e incluso llevar todo a los mismos parámetros para luego compartir y hacer estas combinaciones para encontrar algo ...
2) Ponerlo en la red no funciona, ya sabes.... . Y en la red no se encontrarán situaciones de muchos movimientos y sólo existen los del mercado... multimovimientos - cuando una situación se desprende de otra y puede seguir así muchas veces
Probablemente se puede hacer un zigzag con 1 si hay suficiente distancia con 2 para evitar el redibujado de
. Busca artículos - creo que alguien ha destacado los patrones de zzz, etc.
No hay necesidad de sonajeros MO en absoluto...
Lo he leído y he probado los zigzags, la fractalidad debe ser superada de alguna manera...
La cuestión no es cómo describir el patrón dado, hay cientos de ellos, la cuestión es cómo hacer que la red busque tales patrones de clase, con variantes de largo alcance, con estiramiento de tiempo-objetivo poco claro y así sucesivamente...
lo primero es, por supuesto, cómo convertir los datos, así que estoy pensando
Sí, lo he leído, y he probado el zigzag, la fractalidad debe ser superada de alguna manera...
Y la cuestión no es cómo describir este patrón en particular, hay cientos más de ellos, la cuestión es cómo hacer que la red encuentre patrones de esta clase, con variantes mohodov, con un objetivo poco claro estirado en el tiempo, etc.
lo primero es, por supuesto, cómo transformar los datos, así que estoy pensando
existen métodos para estimar la fractalidad, el más popular es la dimensión de recuento de cajas
el tiempo puede ser eliminado usando los gráficos Renko
existen métodos para estimar la fractalidad, siendo el más popular la dimensión de recuento de cajas
el tiempo puede ser excluido por los gráficos Renko
Renco es lo mismo que zigzag. también hay que introducir el parámetro de rango y eso no es bueno
¿Cómo puedo utilizar la estimación de la fractalidad?
Renco es lo mismo que zigzag, también hay que introducir un parámetro de rango y eso no es bueno
¿Qué pasa con la estimación fractal, cómo utilizarla?
Renco no es un PZ, Renco ocultará todos los pequeños movimientos dentro de la barra - funciona rompiendo a través de un ladrillo de Renco por el tamaño de un ladrillo de Renco, se retrasa, pero no habrá ningún componente de tiempo y sin componentes de ruido
Has empezado con la fractalidad, te he dado el método que leí hace una semana en hibrehabre.
¿Qué representa la fractalidad? Nadie lo sabe, creo que es una estimación similar a la entropía, y lo único que se puede encontrar en la estimación de la fractalidad o en los cambios de entropía es que el mercado ha cambiado, pero se puede ver a simple vista))
Sólo estoy estudiando la dimensión de contar cajas, aún no lo he escrito en código, lo escribiré, tal vez aparezca algo... pero lo dudo
existen métodos para estimar la fractalidad, siendo el más popular la dimensión de recuento de cajas
el tiempo se puede eliminar con los gráficos Renko
Igor, ¿no has mostrado una distribución con orejas? Lo perdí.
Déjame echar un vistazo de nuevo y dime de qué y cómo se obtuvo.