Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1076
La lógica actual parece ser como PNN :) con la excepción de la inferencia bayesiana
No...PNN significa "Pulsed Neural Network" significa tomar la decisión en un tiempo determinado o salir y pasar al siguiente bucle....
Así que sólo hay que lidiar con el proceso de retardo probablemente utilizando la función TickCount() o alguna otra función y una función más para romper el bucle si está tomando demasiado tiempo...
no, polinomio NN
Es posible que la misma terminología "PNN" se haya utilizado tanto para la "Red Neural Pulsada" como para la "Red Neural Ploynomial" pero esto es lo que estoy viendo y dice que PNN significa "Red Neural Pulsada"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%
sí, pero me refiero a la NN polinómica - utiliza gmdh y NN e inferencia bayesianaconsultar mensaje privado
Sí, entonces ya estamos usando PNN aquí, pero no estamos usando la probabilidad aquí supongo que está definida en el libro... ¿O has implementado en algún lugar para calcular la función de pérdida o error usando Pr(Probabilidad de (x,y))?
Por cierto, ¿qué es "LOG LOSS" y "OOB LOSS"?
http://wiki.fast.ai/index.php/Log_Loss
Utilizo el error de clasificación o la pérdida logarítmica (entropía cruzada) en los conjuntos de datos de entrenamiento y de prueba (integrados en la métrica RDF). El RDF devuelve estos errores después de aprender
Ok, puedes intentar simplemente el código y probar si funciona o no....Entonces, actualízame...
Me uniré después de unas horas...Cuanto mejor entienda estas cosas más rápido y mejor podremos mejorar el algo, porque tú has hecho toda la codificación del RDF y por eso no entiendo estos términos y sintaxis rápidamente:)))
Solo. Escrito: no funcionan. La necesidad de un filtro lo confirma.
También podría llevar desviadores o algo así y filtrar...
¿no filtras los datos de entrada con los que trabajas? incluso un sistema de trading en sí mismo es un filtro, que a su vez está formado por otros filtros de menor orden
El tipo de la página web mintió y te atrajo a sus estudios de programación.
Maximka, eres ridícula, has decidido en 5 minutos resolver un problema con unos estúpidos "niveles" de Donchin, un candidato de ciencias técnicas que lleva unos 10 años resolviendo y no entiende lo que es el mercado ni lo que es un nivel, eres ridícula y primitiva.
eso es lo que te ha dado este "doctorado" durante 10 años
eso es lo que ha dado este "candidato" en 10 años
ok
Ya filtraste los niveles cuando buscabas la densidad.
No, las densidades se referían a otra cosa...
Son sólo niveles y reacciones a ellos, pero falta algo más.
ni siquiera entiendes que los niveles de extremum y los niveles de doncian son la misma cosa
No me voy a reír porque es triste.
Y ni siquiera has entendido que los extremos no son niveles (((
no me reiré porque es triste
en la siguiente línea 3-d quiero aplicar polinomios, aquí debemos añadir algunas entradas a las variables, x e y, por ejemplo x*y, x*y^2, x^2*y
en la línea 4 +1 entrada con grado polinómico aumentado... corrígeme si algo está mal
más tarde necesita recoger todos los pasos (líneas) en 1 bucle duro :) Ahora el código anterior parece muy claro para entender los pasos 1 y 2
Sí, parece que es correcto si se entiende el 100% de lo que se ha escrito relacionado con el RDF ya que hasta ahora sólo entiendo entre el 50% y el 60% :)))
Pero tenga en cuenta que usted tiene que escribir este código una y otra vez para cada línea para implementar GMDH y RDF y eso es lo que hice sólo en una declaración de caso de conmutación:)))
Quiero decir que si quieres reemplazar mi función entonces, tienes que escribirla 10 veces....:))
Pero también dudo que ya NO sea GMDH...será un simple PNN
Además, si conoces el uso de "Integration" que se utiliza en la biblioteca "ALGLIB", puedes llamar a esa función en lugar de los bucles for utilizados en mi código...