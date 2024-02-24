Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1082
Ayer hice una relectura rápida de todo el hilo - ¡Dios, fue una pasada! Multitud de enfermos, empujándose unos a otros, desgarrando las redes como leones, es decir, literalmente con los dientes. Brillaron con ingenio y locura... Servían a todo lo que se movía, incluso a un diablo calvo...
¿Y luego qué pasó? Apatía, rodillas débiles y vacío... La resaca de siempre.
Una vez más, prepare datos de entrada que cumplan los requisitos de Kolmogorov y será feliz.
Lo sabemos, nos enteramos:)
Lo sabemos, lo hemos oído:)
Este es el punto clave. Si alguien le dice que es imposible preparar una serie de este tipo, puede escupirle a los ojos. El hechicero lo hace de alguna manera: tiene prácticamente una tensión estacionaria y guarda cuidadosamente este secreto de transformación. Hay algo que conservar, obviamente. Eso es lo que tenemos que trabajar. También utilizo BP negro en mi rama, pero para otros fines.
Estoy tratando de hacerlo de tal manera que tal serie saldría de cualquier dato sin que yo lo supiera, con sólo apretar un botón :))) y más dinero llegaría a mi vida de manera natural.
Eso es una genialidad.
Esperaremos y veremos... Con muchas ganas de emborracharse del neuroGraal. Ansias de...
¡Neuro Grial!
¡Genial!
¿Hecho de una calavera?
Te voy a dar mi opinión, si realmente quieres entender las redes neuronales clásicas, no debes leer traducciones, y mucho menos interpretaciones de expertos locales, porque te llevará a un callejón sin salida o a resultados erróneos desde el principio.
Con Google en la cabeza y un traductor que te ayude, serás feliz.
no lo consigas....
está bastante claro.
tomemos una serie de Winner de primer orden, es decir
lo que significa que la igra es igual al ikas multiplicado por el correspondiente coeficiente del elemento A, que es diferente para cada ikas...
¿qué es lo que mola?
hilarante
Bueno, multiplica uno por el precio.
divertidísimo...