Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1036
Modificación de AlgLib de la formación a la partición de la muestra utilizando el parámetro R.
La interpretación del bosque aleatorio terminado en sí mismo en AlgLib no difiere del mismo Spark.La misma división de la suma de las predicciones de los árboles por el número de éstos.
La idea en sí: introducir algunos datos de diferentes indicadores en un bosque aleatorio y obtener un superindicador.
Las formas de encontrar el grial requieren probar ideas fuera de lo común.
El modelo a entrenar se basa en puntos de correlación. Es posible agrupar todos los valores de los indicadores en una matriz. Todo depende de los puntos de entrenamiento que se seleccionen al volcar los datos. Si los puntos de entrenamiento se correlacionan bien con un indicador en particular, entonces el modelo predecirá este indicador en particular.
El comprobador de estrategias no puede dar valores de prioridad como lo hace al entrenar el modelo.
El comprobador de estrategias no puede dar valores de prioridad como lo hace al enseñar un modelo.
El valor de la prioridad se puede ajustar en el módulo de señales:
Me refiero al parámetroPeso https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/cexpertsignal/cexpertsignalweight
Dudo que si se alimenta una mezcla de indicadores elegidos al azar al aprendizaje automático, entonces la máquina encontrará un modelo matemático que describa la condición del mercado
Tu método se parece más a la optimización de un Asesor Experto con muchos indicadores
Igor Makanu:
No creo que si se alimenta una mezcla de indicadores elegidos al azar al aprendizaje automático, éste encuentre un modelo matemático que describa las condiciones del mercado
Su método es similar a la optimización de un Asesor Experto con muchos indicadores
Este método no es en absoluto una optimización, porque además de la enumeración de los valores de los indicadores, se comparan entre sí.
Podemos proponer una teoría durante mucho tiempo. Pero, ¿por qué, cuando se puede comprobar prácticamente todo?
Este método no se parece en nada a la optimización, porque además de enumerar los valores de los indicadores, también se comparan entre sí.
Puedes proponer una teoría durante mucho tiempo. Pero, ¿por qué, cuando se puede comprobar prácticamente todo?
Esta es la respuesta correcta a todos los "creo", "supongo", etc.
¡Hola!
Una idea cuestionable, o más bien el indicador resultante producirá resultados cuestionables
En la teoría de la información existe la noción de fiabilidad: "La fiabilidad es una propiedad de la información sin errores ocultos", y si tienes indicadores como datos de entrada (los llamas predictores), entonces estos datos no siempre llevan información fiable... ¿y qué resultado debe encontrar el aparato matemático?
Bueno, si usted utiliza indicadores para el entrenamiento que tienen una expectativa positiva en el probador de la estrategia, entonces por qué complicar todo el proceso - el probador de la estrategia mostrará inmediatamente el resultado....
un círculo vicioso
En esencia, resulta que estás intentando coger todos los indicadores del salpicadero del coche, mezclarlos y luego tomar sus lecturas para calcular...? pues que sea la velocidad angular del coche - sabes que no existe tal instrumento, pero aquí quieres encontrar la velocidad angular y ¡¡¡punto final!!!
imho, o bien utilizar fórmulas con base matemática (de la física, las matemáticas, la geometría) y OHLC o toda esta manipulación es que el auto-engaño
¡¡¡¡La teoría de la información es ciertamente buena!!!! Pero las IAs han ido más allá. Intentan encontrar información fiable en una corriente de basura. Me refiero a tomar de cada indicador sólo lo que es fiable en combinación con la misma información fiable de otros indicadores. Por desgracia, es imposible encontrar un indicador fiable para el mercado, de acuerdo con la teoría de la información. Un indicador que sólo contendrá información fiable. Naturalmente, es IMHO
Su método es algo así como la optimización de un EA con un montón de indicadores
No es algo, sino un análogo mucho más complicado e ineficiente
Y él mismo no puede explicar del todo en qué ha metido la pata y por qué :)
¡Hola!
¿Alguien conoce un exportador de cotizaciones inteligente de mt4 a un archivo txt o csv?
Necesito exportar sólo un instrumento - eurodol, marco de tiempo 5:00 y 50:00.
Necesito exportar sólo un EA, marco de tiempo de 5 min, 40-50k velas OHLCV y actualizar el archivo cada 5 min con una nueva vela.
Puede descargar el archivo completo cada vez,
o subirlo una vez y luego actualizarlo cada 5 min por una nueva vela.
La segunda forma es ciertamente más rápida.
He encontrado dos exportadores en Internet
la primera Salida Historia no se inicia porque es antigua
(NZ_ExcelLive, el otro funciona bien pero cuando pongo el límite de exportación de 40k velas el terminal se cuelga definitivamente))
¿Quién puede ayudar a qué? Permítame recordarle que soy un cero total en McMule.
Tengo uno interno.