Leo pero no entiendo
Creación de etiquetas de formación (muestreo aleatorio)
Las muestras de entrenamiento son conjuntos de características (o tokens) y sus correspondientes etiquetas. La salida del modelo debe ser una información que tiene que aprender a predecir. Consideramos el caso de la clasificación binaria, el modelo predecirá la probabilidad de asignar el ejemplo de entrenamiento a la clase 0 o 1. Se deduce lógicamente que a los ceros y a los unos se les pueden asignar direcciones de transacción: comprar o vender. En otras palabras, el modelo debe aprender a predecir la dirección de una operación dados los parámetros del entorno (conjunto de características).
¿Cuál es la esencia de esta aleatoriedad, para qué sirve? ¿Qué es lo que da?¿Por qué estas distancias aleatorias para las marcas?
Una predicción para n-barras adelante. Cuando no sabes cuánto tiempo debes mantener el trato. Si no sabe qué tiempo tardará en obtener beneficios, puede preguntarse: ¿Qué tiempo quiere mantener el trato?
Si el precio se comportara como una señal de radio, el rebasamiento sería la forma perfecta de salir de una operación equivocada)
Bien dicho.
Es sencillo, hay que aceptar el hecho de las decisiones equivocadas y como la norma.
Y si tomando estas decisiones el beneficio final estará en la zona negativa, entonces no necesitas ninguna prueba adicional de que el método elegido es fundamentalmente erróneo.Creo que todos estos cuelgues surgieron por culpa del forex, porque el forex está diseñado para mendigos (yo soy uno de ellos)). Por ejemplo, si no conoce el verdadero valor de una posición abierta y no puede permitirse tomar una posición larga, especialmente si no es rentable.
